Удивительное возвращение: как потерявшаяся кошка вернулась через 10 лет домой

Как исчезла любимая кошка семьи

Это произошло вскоре после переезда семьи в новый район Уэльса. Чарли любила гулять на улице, но однажды просто не вернулась домой.

Девушки отчаянно искали свою любимицу. Они использовали социальные сети, расспрашивали соседей и месяцами обследовали территорию у старого дома, надеясь, что кошка пыталась возвратиться туда.

Однако все усилия оказались тщетными. Семья начала опасаться худшего, что Чарли попала под машину или ее вообще уже нет в живых.

Семья даже не могла представить, что получит известие о Чарли спустя целое десятилетие. Тем не менее, в конце июля ветеринарная клиника связалась с сестрами и сообщила совершенно невероятную новость. Чарли, которой сейчас исполнилось 13 лет, обнаружили живой и вполне здоровой.

Оказалось, что кошку заметил местный житель. Она жила в кустах неподалеку, и мужчина подкармливал ее в течение четырех недель, считая обычным беспризорным животным. Впоследствии он отнес ее к ветеринару, где благодаря сканированию микрочипа удалось быстро установить настоящих владельцев.

Счастливое воссоединение

Встреча после десяти лет разлуки стала очень эмоциональной. Ханна не могла поверить своим ушам и не сдержала слез, когда услышала новость, а Люси была глубоко поражена тем, что кошка сразу их узнала.

По словам девушек, Чарли почти не изменилась и выглядит точно так же, как на старых семейных фотографиях. Теперь пушистая путешественница вернулась домой, где снова живет в любви и безопасности.

Эта история еще раз доказывает, насколько важно чиповать своих домашних любимцев - ведь именно эта маленькая деталь способна сотворить настоящее чудо даже через 10 лет.