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Люди 04 серпня 2026, 12:27

Дивовижне повернення: як загублена кішка повернулася через 10 років додому

Як загублена кішка повернулася додому
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Дивовижна історія про повернення кішки (колаж Styler)
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Для багатьох людей домашні тварини стають справжніми членами сім'ї. Тому сестри Люсі та Ханна Робертсон були вбиті горем, коли у квітні 2016 року їхня трирічна кішка Чарлі безслідно зникла.

Про те, як домашня улюблениця через 10 років повернулася додому, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Як зникла улюблена кішка родини

Це сталося невдовзі після переїзду родини в новий район Уельсу. Чарлі любила гуляти на вулиці, але одного дня просто не повернулася додому.

Дівчата відчайдушно шукали свою улюбленицю. Вони використовували соціальні мережі, розпитували сусідів та місяцями обстежували територію біля старого будинку, сподіваючись, що кішка намагалася повернутися туди.

Проте всі зусилля виявилися марними. Сім'я почала побоюватися найгіршого - що Чарлі потрапила під машину або її взагалі вже немає серед живих.

Сім'я навіть не могла уявити, що отримає звістку про Чарлі через ціле десятиліття. Проте наприкінці липня ветеринарна клініка зв'язалася з сестрами і повідомила абсолютно неймовірну новину. Чарлі, якій зараз виповнилося 13 років, знайшли живою та цілком здоровою.

Виявилося, що кішку помітив місцевий житель. Вона жила в кущах неподалік, і чоловік підгодовував її протягом чотирьох тижнів, вважаючи звичайною безпритульною твариною. Згодом він відніс її до ветеринара, де завдяки скануванню мікрочипа вдалося швидко встановити справжніх власників.

Щасливе возз'єднання

Зустріч після десяти років розлуки стала надзвичайно емоційною. Ханна не могла повірити своїм вухам і не стримала сліз, коли почула новину, а Люсі була глибоко вражена тим, що кішка одразу їх упізнала.

За словами дівчат, Чарлі майже не змінилася і виглядає точно так само, як на старих сімейних фотографіях. Тепер пухнаста мандрівниця повернулася додому, де знову живе в любові та безпеці.

Ця історія вкотре доводить, наскільки важливо чипувати своїх домашніх улюбленців - адже саме ця маленька деталь здатна створити справжнє диво навіть через 10 років.

Тварини
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