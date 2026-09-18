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Главная Люди "Очень больно": Лариса Руснак прокомментировала свое внезапное увольнение с шоу "Лото-Забава"
Люди 18 сентября 2026, 10:19

"Очень больно": Лариса Руснак прокомментировала свое внезапное увольнение с шоу "Лото-Забава"

18 лет в популярном телепроекте завершились для актрисы внезапно - без объяснения причины
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Лариса Руснак рассказала о 18 годах работы в "Лото-Забаве" и закрытии проекта для нее (фото: Styler)
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Лариса Руснак 18 лет была ведущей "Лото-Забавы", а после внезапного увольнения из проекта пережила непростой период. Актриса призналась, что причину ей так и не объяснили.

Styler со ссылкой на интервью телеведущей для Wave RBC.UA расскажет о ее 18 годах работы в так называемой "фабрике миллионеров" и внезапном завершении этого периода.

Отдельный образ и "чрезмерная" популярность

По словам Руснак, популярность телепроекта некоторое время даже мешала ей в кино. Зрители настолько привыкли видеть актрису каждое воскресенье, что ей было сложно избавиться от образа ведущей.

"Был такой период, когда меня узнавали только потому: каждое воскресенье показывают лицо, его невозможно не запомнить", - вспомнила актриса.

Она рассказала, что сознательно принимала драматические роли, в частности, играла женщин, зависимых от алкоголя, чтобы отойти от привычного образа.

"Но с течением времени это прошло, как и все в жизни", - отметила Лариса.

18 лет в "Лото-Забаве" держали ее в "форме"

На телевидение Руснак пришла не ради конкретной цели - ей просто хотелось попробовать что-то новое. В конце концов, работа растянулась на долгие 18 лет.

"Просто желание попробовать что-нибудь новое. Это затянулось на 18 лет", - пояснила она.

Актриса отметила, что прямые эфиры требовали постоянной концентрации: нужно было работать с несколькими камерами, видеть людей в студии и каждый раз учить текст.

"Все, ты больше не ведешь"

Самым болезненным для Ларисы стало то, как завершилась ее работа в проекте. По словам актрисы, решение было внезапным - однажды ей просто сообщили, что она больше не будет ведущей.

"Мне просто сказали: "Все, ты больше не ведешь". Внезапно, в один день. Было очень больно", - рассказала она.

Ведущая также вспомнила символический подарок, полученный после увольнения.

"Мне даже подарили часы, как пенсионерке. Это чувствовалось, как утешительный приз", - призналась актриса.

Причины такого решения ей, по ее словам, так и не объяснили. Одного из ведущих оставили, а на ее место начали искать молодых девушек.

"Я тогда решила, что придется постепенно "ползти на кладбище", - вспомнила она.

Внезапное увольнение и четкая гражданская позиция

Руснак также спросили о версии, которую могли убрать с проекта из-за гражданской позиции, которая якобы не совпадала со взглядами руководства. Актриса не стала ни подтверждать, ни опровергать это предположение.

"Не знаю, мне об этом никто не говорил. Может, и да, а может, и нет", - ответила она.

В то же время сегодня Лариса говорит об успехе не из-за популярности или количества телевизионных проектов. Для нее более важна возможность реализовать себя в профессии.

"Возможность реализоваться, делать в своей профессии максимально то, что хочешь", - резюмировала она.

Напомним, как ранее ведущий Алексей Суханов рассказал о непростом периоде своей жизни, связанном с тяжелой болезнью.

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