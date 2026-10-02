Дженнифер Лопес заметили с охранником в Италии: в сети заговорили о романе (видео)

Как охранник Лопес стал звездой Милана

История началась с фото и видео, сделанных во время появления звезды Голливуда в Милане на "Неделе моды". У черного внедорожника артистку ждало большое количество поклонников, которые хотели получить автограф или сфотографироваться со звездой.

Охранник оставался рядом с Лопес, помогая ей пройти сквозь толпу. Когда людей стало особенно много, артистка взяла мужчину за руку, а он провел ее дальше.

Пользователи соцсетей обратили внимание не только на его работу, но и на внешность. Седые волосы, эффектная внешность и спортивное телосложение принесли ему прозвище silver fox - "серебристый лис".

Джей Ло сама показала его в своем Instagram

Примечательно, что на этом история не закончилась. После того как видео с охранником завирусились, сама Дженнифер Лопес опубликовала серию фотографий из Милана в своем Instagram.

В карусели внимательные подписчики снова заметили того же мужчину. Он появляется на нескольких кадрах рядом с артисткой, что лишь усилило интерес к нему.

При этом Лопес не стала отдельно объяснять, кто он, и не подписала фотографии никоим образом - в публикации она оставила лишь отметку итальянского модного дома Dolce & Gabbana.

Так что Джей Ло фактически сама дала своим подписчикам еще больше фактажа для обсуждения мужчины, отвечающего за ее безопасность.

Не новый человек в команде Джей Ло

Несмотря на то, что охранник только сейчас стал широко известен в Сети, его не следует называть новым членом команды звезды. По публикациям западных медиа, этого мужчину уже неоднократно замечали рядом с артисткой, в частности, во время ее поездок и публичных выходов.

На одном из кадров также можно заметить кольцо на его пальце, из-за чего некоторые издания предположили, что мужчина может быть женат.

Джей Ло со своим телохранителем на "Неделе моды" в Милане (фото: instagram.com/jlo)

Тем временем внимание к охраннику возникло именно из-за необычной для такого работника популярности. Пока Лопес традиционно собирала толпы поклонников в Милане, ее яркий спутник неожиданно получил собственную армию поклонников.