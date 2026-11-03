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Главная Люди Илона Гвоздева ответила на хейт из-за танца под тренд россиянки (видео)
Люди 03 ноября 2026, 14:59

Илона Гвоздева ответила на хейт из-за танца под тренд россиянки (видео)

Хореографиня провела собственное исследование происхождения популярного танца и эмоционально обратилась к критикам
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Илона Гвоздева (коллаж: Styler)
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Украинская хореографиня Илона Гвоздева столкнулась с волной критики после того, как повторила популярный танцевальный тренд, связанный с танцовщицей Полиной Гленд, которая раньше жила и работала в России. Артистку обвинили в популяризации российского контента, на что она ответила отдельным видеообращением.

Что ответила Гвоздева в своем Instagram, рассказывает Styler.


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Из-за чего раскритиковали Илону Гвоздеву

Поводом к обсуждению стало видео, на котором Гвоздева выполняет танцевальные движения под композицию White Horse. Ролик привлек внимание подписчиков не только хореографией, но и происхождением тренда.

Пользователи обратили внимание, что его связывают с Полиной Глэнд, которая долгое время жила в Санкт-Петербурге и начинала там танцевальную карьеру.

В комментариях часть аудитории выразила недовольство тем, что украинская артистка повторила танец, созданный хореографией с российским прошлым.

"Вы гоните? Это тренд россиянки", - написал один из пользователей.

комментарий под постом (скриншот)

Остальные призвали Гвоздеву отказаться от подобного контента.

"Будет круто не распространять тренды рашиков", - отметили в комментариях.

комментарий под постом (скриншот)

Одна из подписниц оставила развернутое обращение, в котором посоветовала артистке создать собственный танец вместо повторения популярной хореографии.

"Вы ведь тоже хореограф и можете создать свой тренд под этот трек. Удалить это видео, записать свой тренд и продвигать его. Это было бы супер достойно", - написала она.

комментарий под постом (скриншот)

Как Гвоздева ответила на хейт

После критики хореографиня записала видеообращение, в котором объяснила, почему не соглашается с обвинениями в популяризации русского контента.

По словам Гвоздевой, вместо того чтобы реагировать на образы, она решила самостоятельно проверить информацию об авторе танцевального тренда.

Хореографиня рассказала, что Полина Гленд родилась в Казахстане, выросла в Санкт-Петербурге и к 2016 году имела там собственную танцевальную студию. Позже она переехала в США, где продолжила профессиональную деятельность.

Гвоздева подчеркнула, что при поиске информации не нашла подтверждений сотрудничества Гленд с российскими артистами или проведения выступлений и мастер-классов в России после начала полномасштабного вторжения.

При этом танцовщица признала, что на сайте Гленда есть русскоязычная обучающая программа для хореографов, а также информация об оплате российскими банковскими карточками.

"Считать ли это сотрудничеством с россиянами? Каждый решает сам", - отметила Гвоздева.

Она также сообщила, что не нашла публичных заявлений Полины Гленди ни в поддержку войны, ни против нее. По мнению украинской хореографины, эти факты не дают оснований автоматически обвинять ее в поддержке России из-за одного танцевального видео.

Что артистка сказала о самом тренде

Особое внимание Гвоздева уделила композиции White Horse, под которую исполнила танец.

Артистка пояснила, что основой музыкального сопровождения стала песня датского дуэта Laid Back, выпущенная в 1983 году. Позже композиция получила новые версии, которые стали использоваться в социальных сетях.

По словам танцовщицы, хореография напоминает дефиле в подиумном стиле, которое снимают на улицах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Гвоздева также поинтересовалась, почему пользователи настолько быстро определили тренд как российский, если она сама раньше не знала о его авторе.

"Бдительность во время войны, конечно, это правильно. Но бдительность - это сначала проверить, а не забрасывать камнями образ, измены и хейта человека", - подчеркнула хореографиня.

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