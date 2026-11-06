Ирина Сопонару назвала истинную причину, почему ушла из "Квартала" после почти 10 лет работы

Трудное решение насчет важных изменений

Артистка призналась, что после почти десяти лет в шоу ей захотелось попробовать себя в чем-нибудь новом. В то же время она понимала: пока остается на обычном месте, вряд ли решится начать собственное дело.

"Ну, вы сами ответили на этот вопрос. Почти 10 лет. Я хотела заниматься чем-то своим. Но понимала: пока я там, в своей так называемой зоне комфорта, я ничего не начну делать, потому что я очень ленивая. Мне нужно себя "подталкивать". А когда появляется столько времени и ты понимаешь: "Так, нужно что-то делать" - уже и силы откуда-то берутся, и энергия", - объяснила Ирина.

По словам Сопонару, решение не было спонтанным. Она обдумывала его примерно год, а может быть, даже дольше.

Реакция близких

Перед тем как окончательно уйти из шоу, актриса совещалась с мужем и мамой. Они поддержали ее, но не пытались убедить остаться.

"С мужем советовалась. Он поддерживал, конечно. С мамой советовалась. Не помню, чтобы кто-то прямо отказывал. Все мне говорили: "Сама решай. Это твое решение. Мы тебя поддержим в любом случае", - рассказала комикесса.

Первыми о своем намерении покинуть "Квартал" она сообщила девушкам из коллектива. Однако решиться на окончательный шаг было непросто: работа в шоу стала для нее обычной частью жизни.

"Я не знаю, понимали ли они меня, или не понимали. Но я долго не могла решиться. Потому что это для меня привычно, понятно. Но привычно и понятно - это как будто ничего другого не происходит в моей жизни, знаете. А хотелось чего-то новенького. Какого-то челленджа", - поделилась Ирина.

О своем решении артистка сообщила в конце года, после финального концерта.

Жалеет ли Ирина Сопонару о своем решении

Актриса заверила, что не жалела о своем выборе. Более того, она решила не просто уйти из "Квартала", а полностью изменить привычный рабочий ритм: оставила также все представления, в которых играла.

"Нет. Я ушла отовсюду. Я ушла не только из "Квартала". Я ушла со всех спектаклей. Это было какое-то желание обнулиться. Я уже не получала удовольствия. Хотелось какого-то нового материала. Ну, каких-то изменений хотелось", - призналась Сопонару.

Что известно об актерской карьере Ирины Сопонаре

Ирина Сопонару начинала свой путь в юмористических проектах и КВН, в частности выступала в составе команды "Вінницькі перці". Широкую популярность ей принесла роль Яринки в комедийных сериалах "Країна У" и "Одного разу під Полтавою". Также актриса работала в театре "Чорний квадрат", участвовала в шоу "Ліга сміху" и "Ігри приколів".



Позже Сопонару стала одной из участниц "Жіночого кварталу", где выступала почти восемь лет. Среди её работ в кино - комедии "Корпорат" и "Песики". Таким образом, за годы карьеры Ирина попробовала себя в разных жанрах - от театральных постановок и телевизионного юмора до полнометражного кино.