Ирина Сопонару призналась, что мечтает усыновить ребенка и рассказала, о чем жалеет в 40 лет

Почему Ирина Сопонару пока не решается стать мамой

По словам актрисы, в молодости она представляла свою жизнь совсем иначе. Сопонару планировала выйти замуж в 22 года, а уже в 25 родить первого ребёнка. Однако со временем её приоритеты и жизненные обстоятельства изменились.

"И вот мне 40, я уже замужем, вышла замуж в 37, детей ещё нет. Поэтому все эти наши молодые планы рухнули, по крайней мере у меня", - поделилась она.

Актриса призналась, что сейчас не чувствует себя готовой к беременности и рождению ребёнка из-за постоянного стресса, связанного с войной. Она также не рассматривает переезд за границу ради этого.

Сопонару подчеркнула, что продолжает жить в Киеве, хотя некоторые знакомые ошибочно считают, что она покинула Украину. По её словам, она ездит за границу к родственникам, но всегда возвращается домой.

"Для меня то, что я живу в Киеве, дарит какую-то иллюзию нормальности. И пока что я не готова. Я не знаю, возможно, что-то изменится", - объяснила актриса.

Она добавила, что пока не хочет принимать решение о материнстве под давлением обстоятельств и не исключает, что её взгляды со временем изменятся.

Сопонару рассказала о желании усыновить ребёнка

Ирина отметила, что ещё с детства мечтала воспитывать двоих детей. На это повлиял её собственный опыт взросления вместе с сестрой. По словам актрисы, она всегда рассматривала возможность не только родить ребёнка, но и усыновить.

"Мне всегда хотелось одного родить, одного усыновить. Тем более сейчас, во время войны, когда ты видишь все эти истории, которые просто разрывают душу. И мне кажется, что было бы правильно вообще усыновить ребёнка. Но пока я морально к этому не готова", - призналась Сопонару.

На вопрос, готова ли она к усыновлению, если у неё не будет биологических детей, актриса ответила утвердительно.

Сопонару также рассказала, что её вдохновляет пример телеведущего Тимура Мирошниченко и его супруги Инны, которые воспитывают усыновлённых детей.

"Такие примеры, как Тимур Мирошниченко, его жена, меня очень вдохновляют. Поэтому я думаю, что со всем можно справиться. Было бы желание", - отметила она.

О чём актриса больше всего жалеет в 40 лет

Во время разговора Сопонару также спросили, переосмысливала ли она свою жизнь накануне юбилея и о каких решениях сожалеет больше всего.

Актриса ответила, что не любит подводить личные итоги и обычно старается не сосредотачиваться на прошлых ошибках. Однако об одном обстоятельстве она всё же рассказала.

"Ну, наверное, жалею, что раньше ребёнка не родила. А так ни о чём не жалею", - сказала Ирина.

При этом самым большим потрясением в своей жизни она считает полномасштабную войну, которая, по её словам, повлияла и на профессиональные возможности, и на личные планы.

Сопонару также призналась, что не ощущает существенных изменений после 40-летия. По её мнению, современные женщины имеют значительно больше возможностей для ухода за собой и активного образа жизни, чем предыдущие поколения.