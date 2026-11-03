Ірина Сопонару зізналася, що мріє усиновити дитину, та розповіла, про що шкодує у 40 років

Чому Ірина Сопонару поки не наважується стати мамою

За словами акторки, у молодості вона уявляла своє життя зовсім інакше. Сопонару планувала вийти заміж у 22 роки, а вже у 25 народити першу дитину. Але згодом її пріоритети та життєві обставини змінилися.

"І от мені 40, я вже заміжня, вийшла заміж у 37, дітей ще нема. Тому всі ці плани наші молоді, вони посипалися в мене принаймні", - поділилася вона.

Акторка зізналася, що нині не почувається готовою до вагітності та народження дитини через постійний стрес, пов'язаний із війною. Вона також не розглядає переїзд за кордон заради цього.

Сопонару наголосила, що продовжує жити в Києві, хоча деякі знайомі помилково вважають, що вона залишила Україну. За її словами, вона їздить за кордон до родичів, але завжди повертається додому.

"Для мене те, що я живу в Києві, дарує якусь ілюзію нормальності. І поки що я не готова. Я не знаю, можливо, щось поміняється", - пояснила акторка.

Вона додала, що поки не хоче ухвалювати рішення про материнство під тиском обставин і не виключає, що її погляди з часом зміняться.

Сопонару розповіла про бажання усиновити дитину

Ірина зазначила, що ще з дитинства мріяла виховувати двох дітей. На це вплинув її власний досвід зростання разом із сестрою. За словами акторки, вона завжди розглядала можливість не лише народити дитину, а й усиновити.

"Мені завжди хотілось одного народити, одного всиновити. Тим паче зараз під час війни, коли ти бачиш всі ці історії, які просто розривають душу. І мені здається, що це правильно було би взагалі всиновити дитину. Але поки я не стягую це морально", - зізналася Сопонару.

На запитання, чи готова вона до усиновлення, якщо не матиме біологічних дітей, акторка відповіла позитивно.

Сопонару також розповіла, що її надихає приклад телеведучого Тімура Мірошниченка та його дружини Інни, які виховують усиновлених дітей.

"Такі приклади, як Тімур Мірошниченко, його дружина, мене дуже надихають. Тому я думаю, що можна з усім впоратися. Було би бажання", - зазначила вона.

Про що акторка найбільше шкодує у 40 років

Під час розмови Сопонару також запитали, чи переосмислювала вона своє життя напередодні ювілею та про які рішення шкодує найбільше.

Акторка відповіла, що не любить підбивати особисті підсумки й зазвичай намагається не зосереджуватися на минулих помилках. Проте одну обставину вона все ж назвала.

"Ну, напевно, шкодую, що раніше дитину не народила. А так ні про що не шкодую", - сказала Ірина.

Водночас найбільшим потрясінням у своєму житті вона вважає повномасштабну війну, яка, за її словами, вплинула і на професійні можливості, і на особисті плани.

Сопонару також зізналася, що не відчуває суттєвих змін після 40-річчя. На її думку, сучасні жінки мають значно більше можливостей для догляду за собою та активного способу життя, ніж попередні покоління.