Как Инна Билоконь стала сценической мамой Сердючки: история знакомства с Андреем Данилко

Первая встреча будущих сценических партнеров

Инна Белоконь и Андрей Данилко познакомились еще до того, как о Верке Сердючке узнала вся Украина. Оба учились в торгово-кулинарном училище в Полтаве, но в разных группах.

В интервью "Бульвару Гордона" в 2007 году актриса вспоминала, что впервые увидела Андрея во время одного из мероприятий. Он выступал в юмористическом номере "Продавщица".

Уже тогда Данилко умел перевоплощаться настолько убедительно, что его выступление запомнилось будущему коллеге.

Инна Билоконь и Андрей Данилко в молодости (фото: Instagram/belokoninnaviktorovna)

Позже руководительница театрального кружка предложила Инне поближе познакомиться с талантливым парнем. По воспоминаниям Билоконь, общий язык они нашли буквально через несколько минут.

Интересно, что сам Данилко вспоминал их первую встречу несколько по-другому. В интервью для проекта "Слава+" артист в шутку называл первое впечатление от знакомства взаимной антипатией.

"Наша встреча - это была полная антипатия", - рассказывал он.

Андрей даже запомнил одежду Инны: юбку и турецкий свитер. Сам же носил большую куртку, чтобы казаться более коренастым, ведь в юности был очень худым.

Как Билоконь оказалась в театре Андрея Данилко

Сценическая карьера не была детской мечтой Билоконь. В молодости она хотела работать в медицине и пыталась поступить в медицинское училище.

Во время учебы в училище Инна еще не задумывалась об актерской карьере и не планировала увязывать свою жизнь со сценой. Все изменилось после предложения Андрея Данилко создать собственный театр.

Как вспоминала актриса, однажды Андрей вместе с другой девушкой приехал к ней домой. Они рассказали, что хотят организовать театр и уже нашли режиссера, готового посмотреть их выступления.

Сначала Инна отнеслась к идее без особого энтузиазма. Могла пропускать репетиции и не была уверена, хочет посвятить сцене жизни. Все сменили первые гастроли. В это время Белоконь поняла, что выступления для нее уже не просто развлечение.

Так появился театр "Компот", участники которого часто придумывали номера спонтанно, без предварительно разработанных сценариев. Эта привычка импровизировать позже помогла родиться одному из самых известных персонажей украинской эстрады.

Как из шуток родилась мама Сердючки

Образ Инны Адольфовны придумали случайно, во время шуток и творческих экспериментов в коллективе Андрея Данилко.

В интервью "Бульвару Гордона" Белоконь объясняла, что участники театра экспериментировали с разными характерами и однажды придумали Инну Адольфовну.

По словам актрисы, сценической мамой она стала практически с начала сотрудничества с Данилко.

Образ Инны Адольфовны (фото: из открытых источников)

Постепенно Инна Адольфовна получила собственные манеры, характер и стиль общения. Она могла громко возмущаться, спорить со сценической дочерью и делать ей замечания.

Именно благодаря таким сценкам между героями сформировались узнаваемые отношения матери и дочери, ставшие важной частью юмористических выступлений.

Кто стал прототипом сценической мамы Сердючки

Один из самых интересных моментов истории сценической мамы связан с тем, откуда Белоконь вдохновляла.

Актриса не копировала какую-то одну женщину. Она создавала сборный образ по детским воспоминаниям, персонажам фильмов и поведению людей, которых встречала в повседневной жизни.

Особенно внимательно Инна наблюдала женщин на рынках, запоминая их интонации, эмоции и манеру общения. Но больше всего черт для Инны Адольфовны она позаимствовала у собственной соседки из Полтавы.

По воспоминаниям актрисы, но постоянно ссорилась, была всем недовольна и любила поворчать с самого утра. Самое забавное, что соседка наконец узнала себя в сценическом персонаже.

Интересную историю имеет и сценический гардероб Инны Адольфовны. Белоконь рассказывала, что искала вещи для героини в секонд-хендах, брала кое-что у своей бабушки, а иногда одежду приносили друзья. Так из простых бытовых наблюдений и случайно найденных нарядов сформировался узнаваемый образ.

Почему Белоконь не считала себя звездой

С годами Инна Адольфовна стала настолько популярна, что Билоконь начали узнавать даже без сценического грима. Она признавалась, что чувствовала себя неловко, когда незнакомцы узнавали ее на улице и начинали цитировать реплики сценической мамы.

Несмотря на популярность Инны Адольфовны, Белоконь не считала своего персонажа главным в творческом дуэте. Она отмечала, что центральной героиней остается Верка Сердючка, а ее мама помогает раскрывать характер сценической дочери.

Почему Данилко шутил о свадьбе с Инной

Многолетняя дружба артистов неоднократно становилась поводом для слухов о романтических отношениях. Интерес публики подогревали их общие фотографии, теплое общение и шутки в интервью.

Одна из самых интересных историй об их отношениях связана не со сценой, а с совместной поездкой в Эдинбург.

В интервью Олесе Бацман Данилко вспоминал, как они с Инной отмечали его день рождения. Тогда артист в шутку спросил подругу, почему она не вышла за него замуж. Белоконь ответила встречным вопросом: "А ты предлагал?"

Андрей Данилко и Инна Билокинь (фото: Instagram/v_serduchka)

О личных отношениях Андрея Данилко и Инны Билоконь также заговорили после интервью артиста для программы "Слава+" . Во время рубрики "Сври Слави", по правилам которой гость должен был отвечать неправду, ведущий спросил Данилко, был ли у него роман из Белоконь. Артист ответил нет, что по правилам игры означало, что роман между ними все же был.

Это вызвало предположение о романе между давними сценическими партнерами, хотя сами артисты не подтверждали характер своих отношений вне работы.

При этом в реальной жизни актриса имеет свою семью. Она замужем за Олегом Билоконем, с которым воспитала дочь Яну.