Кашпировского похоронили в Виннице: Гордон опубликовал последнее видео с "экстрасенсом"

Кашпировского тайно похоронили в Виннице

Как сообщает Суспільне Вінниця, Кашпировского похоронили на Центральном кладбище в Виннице. Гроб с телом психотерапевта доставили 13 октября. О точном времени и месте захоронения заранее публично не сообщалось.

Выбор места связан с семейной историей Кашпировского. На этом же кладбище похоронены его родители Михаил и Ядвига, а также дочь Елена. Могила психотерапевта расположена недалеко от захоронений родных.

По сообщениям российских медиа, психотерапевт скончался в московской больнице. На его официальном сайте отмечалось, что сердце Кашпировского остановилось 3 октября. Церемония прощания с ним прошла в Москве 8 октября.

Первоначально сообщалось, что часть праха Кашпировского планируют похоронить в Виннице, а часть оставить в Москве. Впоследствии российские медиа со ссылкой на его племянника Юрия Мамаева сообщили, что в Украину перевезли гроб с телом.

Гордон опубликовал последнее видео с Кашпировским

Телеведущий Дмитрий Гордон также отреагировал на новость о похоронах Кашпировского постом в Instagram. Журналист подтвердил, что психотерапевта похоронили в Виннице и поделился последним видео с ним.

Гордон назвал Кашпировского своим другом и подчеркнул, что тот вернулся домой - к родителям и дочери.

"Несколько часов назад в Виннице похоронили великого врача и человека, моего друга Анатолия Кашпировского. Анатолий Михайлович вернулся домой - к маме и папе, к дочери. Светлая ему память! Сегодня я публикую последнее наше видео", - написал журналист.

В то же время Гордон не уточнял в посте других подробностей об обстоятельствах их последней встречи.

Почему Кашпировского похоронили именно в Виннице

Отметим, что Винница тесно связана с жизнью Анатолия Кашпировского: здесь он получил медицинское образование и работал в местных больницах. На Центральном кладбище города похоронены его родители и дочь Елена, погибшая в Канаде в 2018 году.

Сколько могла стоить перевозка тела в Украину

По оценкам российских медиа, международная перевозка тела Кашпировского могла стоить около 2,5 млн рублей. В эту сумму включали транспортировку, оформление документов, бальзамирование и специальный вкладыш для гроба. Для перевозки необходимы документы о смерти, состоянии тела и разрешения на транзит.

Что известно о последних днях

Анатолий Кашпировский скончался в больнице 3 октября. По словам его директора Сергея Рыжих, причиной стала остановка сердца.

Кашпировскому было 87 лет.

В то же время в СМИ появлялись сообщения об онкологическом заболевании. Перед госпитализацией Кашпировский, по данным СМИ, жаловался на сильную боль в животе и пытался лечиться самостоятельно. Сообщение об обнаруженной опухоли и операции его директор опровергал.

Почему захоронение Кашпировского имеет особый резонанс в Украине

Несмотря на украинское происхождение, значительную часть жизни Кашпировский провел в РФ, где работал и был депутатом Госдумы в 1993-1995 годах. Он также публично называл Владимира Путина своим "кумиром" и высказывался о Крыме и войне.

В 1990-х Кашпировский переехал в США, где выступал перед русскоязычной аудиторией. Впоследствии вернулся в Россию, а в 2015 году возобновил активные гастроли.

В 2024 году он снова начал проводить масштабные публичные сеансы "исцеления" - и продолжал эту практику до конца жизни, используя телевидение и онлайн-платформы.