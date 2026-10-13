Кашпіровського поховали у Вінниці: Гордон опублікував останнє відео з "екстрасенсом"

Кашпіровського таємно поховали у Вінниці

Як повідомляє Суспільне Вінниця, Кашпіровського поховали на Центральному кладовищі у Вінниці. Труну з тілом психотерапевта доправили 13 жовтня. Про точний час і місце поховання заздалегідь публічно не повідомляли.

Вибір місця пов'язаний із родинною історією Кашпіровського. На цьому ж кладовищі поховані його батьки Михайло та Ядвіга, а також донька Олена. Могила психотерапевта розташована неподалік від поховань рідних.

За повідомленнями російських медіа, психотерапевт помер у московській лікарні. На його офіційному сайті зазначалося, що серце Кашпіровського зупинилося 3 жовтня. Церемонія прощання з ним відбулася в Москві 8 жовтня.

Спочатку повідомлялося, що частину праху Кашпіровського планують поховати у Вінниці, а частину залишити в Москві. Згодом російські медіа з посиланням на його племінника Юрія Мамаєва повідомили, що до України перевезли труну з тілом.

Гордон опублікував останнє відео з Кашпіровським

Телеведучий Дмитро Гордон також відреагував на новину про поховання Кашпіровського дописом в Instagram. Журналіст підтвердив, що психотерапевта поховали у Вінниці, та поділився останнім відео з ним.

Гордон назвав Кашпіровського своїм другом і наголосив, що той повернувся додому - до батьків і доньки.

"Несколько часов назад в Виннице похоронили великого врача и человека, моего друга Анатолия Кашпировского. Анатолий Михайлович вернулся домой - к маме и папе, к дочери. Светлая ему память! Сегодня я публикую последнее наше видео", - написав журналіст.

У той же час Гордон не уточнював в дописі інших подробиць про обставини їхньої останньої зустрічі.

Чому Кашпіровського поховали саме у Вінниці

Зазначимо, що Вінниця була тісно пов’язана з життям Анатолія Кашпіровського: тут він здобув медичну освіту та працював у місцевих лікарнях. На Центральному кладовищі міста поховані його батьки та донька Олена, яка загинула в Канаді у 2018 році.

Скільки могло коштувати перевезення тіла до України

За оцінками російських медіа, міжнародне перевезення тіла Кашпіровського могло коштувати близько 2,5 млн рублів. У цю суму включали транспортування, оформлення документів, бальзамування та спеціальний вкладиш для труни. Для перевезення також необхідні документи про смерть, стан тіла та дозволи на транзит.

Що відомо про останні дні

Анатолій Кашпіровський помер у лікарні 3 жовтня. За словами його директора Сергія Рудих, причиною стала зупинка серця.

Кашпіровському було 87 років.

Водночас у медіа з’являлися повідомлення про онкологічне захворювання. Перед госпіталізацією Кашпіровський, за даними ЗМІ, скаржився на сильний біль у животі та намагався лікуватися самостійно. Повідомлення про виявлену пухлину й операцію його директор спростовував.

Чому поховання Кашпіровського має особливий резонанс в Україні

Попри українське походження, значну частину життя Кашпіровський провів у РФ, де працював і був депутатом Держдуми у 1993-1995 роках. Він також публічно називав Володимира Путіна своїм "кумиром" і висловлювався про Крим та війну.

У 1990-х Кашпіровський переїхав до США, де виступав перед російськомовною аудиторією. Згодом повернувся до Росії, а у 2015 році відновив активні гастролі.

У 2024 році він знову почав проводити масштабні публічні сеанси "зцілення" - і продовжував цю практику до кінця життя, використовуючи телебачення та онлайн-платформи.