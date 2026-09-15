rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Люди "Куда она их прячет?": Мирзоян рассказал, как они с Матвиенко делят деньги
Люди 15 сентября 2026, 08:14

"Куда она их прячет?": Мирзоян рассказал, как они с Матвиенко делят деньги

Супруги имеют отдельные деньги и не контролируют расходы друг друга. Мирзоян рассказал, как у них принято распределять семейный бюджет
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (коллаж: Styler)
Поделиться:

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян не ведут полностью общий бюджет . Супруги договорились об отдельных личных средствах, а певец рассказал, какую сумму ежемесячно выделяет жене на ее нужды.

Как артисты разделяют семейный бюджет, рассказывает Styler со ссылкой на интервью Славы Демина.

Сколько тратят Матвиенко и Мирзоян

В интервью Мирзоян рассказал, что сейчас они живут в доме вчетвером. В семье есть общие затраты на продукты и другие базовые нужды, однако точной ежемесячной суммы супруги не называют.

По словам артиста, в последнее время расходы на топливо для семьи не значительны, поскольку они преимущественно пользуются электромобилями.

"Бензин очень редко мы заправляем, обычно передвигаемся на электричке", - объяснил Мирзоян.

В то же время певец отметил, что с началом учебного года семейные расходы могут возрасти из-за новых потребностей детей.

У Мирзояна и Матвиенко раздельный бюджет

Арсен также рассказал, что они с Тоней не обязательно знают, сколько денег есть на карточках друг друга.

При этом Мирзоян знает примерно сколько зарабатывает жена, а Тоня, по его словам, знает, сколько он тратит на большие проекты и благотворительность.

"Я знаю, сколько я даю и сколько там примерно Тоня зарабатывает. А куда оно тратится и куда она их прячет?" – пошутил певец.

Сколько денег Арсен дает Тони на личные нужды

У супругов есть договоренность об отдельной сумме на личные расходы Тони Матвиенко. Речь идет, в частности, о маникюре, уходе за волосами, массаже и других бьюти-процедурах.

По словам Мирзояна, в среднем это около 20 тысяч гривен в месяц.

В то же время артист подчеркнул, что у них нет правила детально контролировать расходы друг друга.

Мирзоян не раскрывает жене все расходы по своим проектам

Отдельно Арсен рассказал о финансировании своих волонтерских поездок. Тоня знает, что мужчина тратит деньги на помощь военным, в том числе на автомобили, однако не всегда знает точный бюджет каждой поездки.

В качестве примера Мирзоян вспомнил поездку в Германию, откуда они привезли шесть пикапов. Он отметил, что вложенные в эту поездку средства в итоге оправдали себя.

"Она доверяет моей математике", - с юмором подытожил артист.

Читайте также Таро-гороскоп на 15 сентября: советы для всех знаков Зодиака про важные решения 15 сентября 2026, 06:01 Львы, Скорпионы и Рыбы: эти знаки Зодиака наконец-то отпустят прошлое 14 сентября 2026, 20:12 Шоколадно-творожная запеканка, которая пропечется в аэрогриле: простой рецепт от Елены Мандзюк 14 сентября 2026, 19:19 "Зрадники" возвращаются с новыми испытаниями: 21 участник сразится за 1 миллион гривен 14 сентября 2026, 18:24
Больше интересного
Люди 11-летняя участница "Україна має талант" установила мировой рекорд: произнесла скороговорку из 1328 слов 14 сентября 2026, 17:32
Вкусно Курица будет нежной и сочной: как не пересушить филе перед приготовлением 14 сентября 2026, 16:54
Люди Матвиенко вспомнила, когда думала о разводе с Мирзояном: "Был колоссальный стресс" 14 сентября 2026, 16:11
Полезное "Что бы вы сказали себе в начале?" Опытные водители дали советы новичкам за рулем 14 сентября 2026, 15:39
Тренды Не спешите покупать обычный свитер: вот что будет в моде осенью 2026 14 сентября 2026, 14:57