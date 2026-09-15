"Куда она их прячет?": Мирзоян рассказал, как они с Матвиенко делят деньги

Сколько тратят Матвиенко и Мирзоян

В интервью Мирзоян рассказал, что сейчас они живут в доме вчетвером. В семье есть общие затраты на продукты и другие базовые нужды, однако точной ежемесячной суммы супруги не называют.

По словам артиста, в последнее время расходы на топливо для семьи не значительны, поскольку они преимущественно пользуются электромобилями.

"Бензин очень редко мы заправляем, обычно передвигаемся на электричке", - объяснил Мирзоян.

В то же время певец отметил, что с началом учебного года семейные расходы могут возрасти из-за новых потребностей детей.

У Мирзояна и Матвиенко раздельный бюджет

Арсен также рассказал, что они с Тоней не обязательно знают, сколько денег есть на карточках друг друга.

При этом Мирзоян знает примерно сколько зарабатывает жена, а Тоня, по его словам, знает, сколько он тратит на большие проекты и благотворительность.

"Я знаю, сколько я даю и сколько там примерно Тоня зарабатывает. А куда оно тратится и куда она их прячет?" – пошутил певец.

Сколько денег Арсен дает Тони на личные нужды

У супругов есть договоренность об отдельной сумме на личные расходы Тони Матвиенко. Речь идет, в частности, о маникюре, уходе за волосами, массаже и других бьюти-процедурах.

По словам Мирзояна, в среднем это около 20 тысяч гривен в месяц.

В то же время артист подчеркнул, что у них нет правила детально контролировать расходы друг друга.

Мирзоян не раскрывает жене все расходы по своим проектам

Отдельно Арсен рассказал о финансировании своих волонтерских поездок. Тоня знает, что мужчина тратит деньги на помощь военным, в том числе на автомобили, однако не всегда знает точный бюджет каждой поездки.

В качестве примера Мирзоян вспомнил поездку в Германию, откуда они привезли шесть пикапов. Он отметил, что вложенные в эту поездку средства в итоге оправдали себя.

"Она доверяет моей математике", - с юмором подытожил артист.