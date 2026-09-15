"Куди вона їх ховає?": Мірзоян розповів, як вони з Матвієнко ділять гроші

Скільки витрачають Матвієнко та Мірзоян

В інтерв'ю Мірзоян розповів, що зараз вони живуть у будинку вчотирьох. У родині є спільні витрати на продукти та інші базові потреби, однак точної щомісячної суми подружжя не називає.

За словами артиста, останнім часом витрати на пальне для родини не є значними, оскільки вони переважно користуються електромобілями.

"Пальне дуже рідко ми заправляємо, зазвичай пересуваємося електричкою", - пояснив Мірзоян.

Водночас співак зазначив, що з початком навчального року сімейні витрати можуть зрости через нові потреби дітей.

У Мірзояна та Матвієнко роздільний бюджет

Арсен також розповів, що вони з Тонею не обов'язково знають, скільки грошей є на картках одне одного.

При цьому Мірзоян знає приблизно, скільки заробляє дружина, а Тоня, за його словами, знає, скільки він витрачає на великі проєкти та благодійність.

"Я знаю, скільки я даю і скільки там приблизно Тоня заробляє. А куди воно витрачається і куди вона їх ховає?" - пожартував співак.

Скільки грошей Арсен дає Тоні на особисті потреби

У подружжя є домовленість про окрему суму на особисті витрати Тоні Матвієнко. Йдеться, зокрема, про манікюр, догляд за волоссям, масаж та інші б'юті-процедури.

За словами Мірзояна, в середньому це близько 20 тисяч гривень на місяць.

Водночас артист наголосив, що вони не мають правила детально контролювати витрати одне одного.

Мірзоян не розкриває дружині всі витрати на свої проєкти

Окремо Арсен розповів про фінансування своїх волонтерських поїздок. Тоня знає, що чоловік витрачає гроші на допомогу військовим, зокрема на автомобілі, однак не завжди знає точний бюджет кожної поїздки.

Як приклад Мірзоян згадав поїздку до Німеччини, звідки вони привезли шість пікапів. Він зазначив, що вкладені в цю поїздку кошти в підсумку себе виправдали.

"Вона довіряє моїй математиці", - з гумором підсумував артист.