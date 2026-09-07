Квиткова, Билан, Денисенко и другие: какие алименты получают их дети и кто отказался от выплат

Даша Квиткова

Недавно блогерша Даша Квиткова оказалась в центре дискуссии об алиментах после того, как одна из пользовательниц Threads заявила, что обращение за ними якобы свидетельствует о несостоятельности женщины самостоятельно содержать ребенка.

Квиткова резко отреагировала на такие слова и объяснила, что сама сознательно отказалась от алиментов еще во время развода.

В то же время она подчеркнула: это было его личное решение, а содержание ребенка является обязанностью обоих родителей.

Даша Квиткова рассказала, получает ли она алименты (скриншот публикации)

"Я намеренно отказалась от алиментов (еще на этапе развода), потому что Семейный кодекс Украины предусматривает возможность взыскания алиментов уже с совершеннолетнего ребенка на содержание нетрудоспособного отца, нуждающегося в материальной помощи", - написала Даша.

"И при решении таких дел имеет значение, выполнял ли этот отец свои родительские обязанности и уплачивал ли алименты. Но! Содержание ребенка - обязанность обоих родителей, а не исключительно матери. Алименты - это не помощь "несостоятельной женщине", а выполнение одним из родителей своей законной обязанности перед собственным ребенком", - добавила она.

Виктория Билан-Ращук

В мае этого года актриса Виктория Билан-Ращук рассказывала в интервью Wave RBC.UA, что пока официально не подавала на алименты, поскольку процесс ее развода с Владимиром Ращуком продолжается.

По ее словам, бывший согласился добровольно финансово помогать ребенку и назвал конкретную сумму.

"Он мне сказал: я буду тебе давать 15 тысяч на ребенка", - рассказывала Виктория.

В то же время актриса отмечала, что деньги поступают не всегда вовремя. К примеру, выплату за апрель она получила только в конце месяца.

Несмотря на это, Билан-Ращук отмечала, что не собирается выпрашивать помощь или устраивать из-за денег публичные конфликты.

"Я не буду просить с протянутой рукой", - заявила она.

Наталка Денисенко

Другого подхода придерживается Наталка Денисенко. Актриса не планирует подавать на алименты и говорит, что принимает от бывшего мужа Андрея Фединчика ту финансовую поддержку, которую он может оказать.

"Вообще об этом речи нет. Я не буду этого делать. Андрей очень справедливый человек. Он никогда не бросит своего ребенка. Когда я ему говорила: "Ты можешь в этом месяце заплатить за школу?" Он такой говорит: "Нет, извини, я не могу, но я могу вот дать столько денег". Я такая: "Боже, спасибо тебе большое", - рассказывала она в интервью Маше Ефросининой.

Денисенко убеждена, что отец ее сына делает максимум из того, что может. Актриса также напоминала, что Фединчик пережил ранения во время службы в армии и впоследствии был демобилизован.

Ольга Горбачева

Ольга Горбачева также решила не урегулировать финансовые вопросы с Юрием Никитиным из-за алиментов. По словам певицы, ни во время предварительного разрыва, ни после последнего развода она на них не подавала.

"Ни в прошлый раз, ни в этот раз я не подавала на алименты. Никакой регуляции, только на договоренностях между друг другом. Я не говорю, что это путь для каждого. Но для меня это так. Я хочу, чтобы наши отношения регулировали двое взрослых и адекватных людей", - объясняла Горбачева в интервью Маричке Падалко.

Она также рассказывала, что пытается договариваться о воспитании и потребностях детей.

Миша Романова

Совсем другая ситуация сложилась у бывшей участницы группы "ВИА Гра" Миши Романовой. Артистка рассказывала, что отец ее сына Мартина должен платить алименты в размере 100 долларов, однако, по ее словам, это делает несвоевременно.

"Это очень болезненная тема. Это длится очень долгое время, и мне жаль Мартина. Я бы очень хотела, чтобы он общался со своим отцом, но отец не хочет. Он не вовремя платит алименты, те 100 долларов. Да и в целом не воспринимает его как сына. Это на его совести", - говорила Роман.

Певица также отмечала, что из-за отсутствия нормального общения с отцом ребенка возникают дополнительные трудности, в том числе с оформлением документов, поскольку он вместе с сыном находится за границей.

Как видим, опыт украинских знаменитостей значительно отличается. Кто-то договаривается о финансовой поддержке без суда, кто-то сознательно не подает на алименты, а в других семьях определены конкретные выплаты. Общим остается одно - после развода финансовый вопрос в отношении детей каждая семья решает по-своему.