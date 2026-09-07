Квиткова, Билан, Денисенко и другие: какие алименты получают их дети и кто отказался от выплат
Развод украинских звезд нередко сопровождается не только громкими заявлениями, но и вопросом содержания общих детей. Одни знаменитости договариваются о конкретных суммах алиментов, другие возлагаются на добровольную помощь, а некоторые вообще решают не требовать выплат.
Styler собрал истории украинских знаменитостей, которые после развода откровенно рассказали, как в их семьях решили финансовый вопрос по отношению к детям.
Даша Квиткова
Недавно блогерша Даша Квиткова оказалась в центре дискуссии об алиментах после того, как одна из пользовательниц Threads заявила, что обращение за ними якобы свидетельствует о несостоятельности женщины самостоятельно содержать ребенка.
Квиткова резко отреагировала на такие слова и объяснила, что сама сознательно отказалась от алиментов еще во время развода.
В то же время она подчеркнула: это было его личное решение, а содержание ребенка является обязанностью обоих родителей.
"Я намеренно отказалась от алиментов (еще на этапе развода), потому что Семейный кодекс Украины предусматривает возможность взыскания алиментов уже с совершеннолетнего ребенка на содержание нетрудоспособного отца, нуждающегося в материальной помощи", - написала Даша.
"И при решении таких дел имеет значение, выполнял ли этот отец свои родительские обязанности и уплачивал ли алименты. Но! Содержание ребенка - обязанность обоих родителей, а не исключительно матери. Алименты - это не помощь "несостоятельной женщине", а выполнение одним из родителей своей законной обязанности перед собственным ребенком", - добавила она.
Виктория Билан-Ращук
В мае этого года актриса Виктория Билан-Ращук рассказывала в интервью Wave RBC.UA, что пока официально не подавала на алименты, поскольку процесс ее развода с Владимиром Ращуком продолжается.
По ее словам, бывший согласился добровольно финансово помогать ребенку и назвал конкретную сумму.
"Он мне сказал: я буду тебе давать 15 тысяч на ребенка", - рассказывала Виктория.
В то же время актриса отмечала, что деньги поступают не всегда вовремя. К примеру, выплату за апрель она получила только в конце месяца.
Несмотря на это, Билан-Ращук отмечала, что не собирается выпрашивать помощь или устраивать из-за денег публичные конфликты.
"Я не буду просить с протянутой рукой", - заявила она.
Наталка Денисенко
Другого подхода придерживается Наталка Денисенко. Актриса не планирует подавать на алименты и говорит, что принимает от бывшего мужа Андрея Фединчика ту финансовую поддержку, которую он может оказать.
"Вообще об этом речи нет. Я не буду этого делать. Андрей очень справедливый человек. Он никогда не бросит своего ребенка. Когда я ему говорила: "Ты можешь в этом месяце заплатить за школу?" Он такой говорит: "Нет, извини, я не могу, но я могу вот дать столько денег". Я такая: "Боже, спасибо тебе большое", - рассказывала она в интервью Маше Ефросининой.
Денисенко убеждена, что отец ее сына делает максимум из того, что может. Актриса также напоминала, что Фединчик пережил ранения во время службы в армии и впоследствии был демобилизован.
Ольга Горбачева
Ольга Горбачева также решила не урегулировать финансовые вопросы с Юрием Никитиным из-за алиментов. По словам певицы, ни во время предварительного разрыва, ни после последнего развода она на них не подавала.
"Ни в прошлый раз, ни в этот раз я не подавала на алименты. Никакой регуляции, только на договоренностях между друг другом. Я не говорю, что это путь для каждого. Но для меня это так. Я хочу, чтобы наши отношения регулировали двое взрослых и адекватных людей", - объясняла Горбачева в интервью Маричке Падалко.
Она также рассказывала, что пытается договариваться о воспитании и потребностях детей.
Миша Романова
Совсем другая ситуация сложилась у бывшей участницы группы "ВИА Гра" Миши Романовой. Артистка рассказывала, что отец ее сына Мартина должен платить алименты в размере 100 долларов, однако, по ее словам, это делает несвоевременно.
"Это очень болезненная тема. Это длится очень долгое время, и мне жаль Мартина. Я бы очень хотела, чтобы он общался со своим отцом, но отец не хочет. Он не вовремя платит алименты, те 100 долларов. Да и в целом не воспринимает его как сына. Это на его совести", - говорила Роман.
Певица также отмечала, что из-за отсутствия нормального общения с отцом ребенка возникают дополнительные трудности, в том числе с оформлением документов, поскольку он вместе с сыном находится за границей.
Как видим, опыт украинских знаменитостей значительно отличается. Кто-то договаривается о финансовой поддержке без суда, кто-то сознательно не подает на алименты, а в других семьях определены конкретные выплаты. Общим остается одно - после развода финансовый вопрос в отношении детей каждая семья решает по-своему.
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