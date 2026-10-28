Лера Мандзюк прокомментировала свой разрыв с бойфрендом: "Это не поражение, а важный опыт"

Что Мандзюк сказала о расставании

Отношения юмористки с бойфрендом длились четыре года. В разговоре с INSIDER.UA она сосредоточилась на том, какие выводы сделала по завершении романа.

Мандзюк объяснила, что этот опыт помог ей более четко осознать собственные границы - в частности, что для нее приемлемо во взаимоотношениях с другим человеком.

"Иногда люди прокладывают определенный отрезок жизни вместе, а потом их пути расходятся. И расставание здесь - это не поражение, а важный опыт", - сказала комикесса.

В то же время артистка не хочет превращать свою историю в универсальное объяснение того, почему люди расходятся. Она подчеркнула, что каждый по-своему переживает потерю и перемены.

Как начался роман и что известно о бывшем

В июне 2025 года в беседе с Наталией Тур для " ТУР Звездами " Мандзюк называла эти отношения своими первыми серьезными.

По ее словам, романтические чувства возникли не сразу: сначала они с будущим избранником дружили. Впоследствии комикеса поняла, что хочет большего. До этого она предполагала, что вообще может остаться без пары.

Больше о нем артистка рассказала в ноябре 2025 года в комментарии к проекту " Наедине с Гламуром ". Тогда она сообщила, что мужчина занимается бизнесом, не ведет соцсети и не имеет Instagram.

Мандзюк также делилась тем, что партнер поддерживал ее творчество. Она отмечала его чувство юмора и рассказывала, что он иногда советовал, как сделать определенную шутку острее или откровеннее.

Почему комикесса не показывала бойфренда

Отсутствие общих фото Мандзюк ранее объясняло непубличностью партнера. При этом она уверяла, что они вместе посещали мероприятия и не скрывали своих отношений от людей.

В интервью телеканалу " Дом ", опубликованном в августе 2026 года, юмористка отмечала, что не нуждается в публикации фото с любимым даже изредка.

"А когда у тебя мужчина непубличный, ходить за ним и снимать - это странно", - объясняла она.

В то же время, истории о любви могли появляться в ее выступлениях. Для артистки рассказывать о собственном опыте со сцены и регулярно показывать личную жизнь в Instagram - разные вещи.

Что Мандзюк говорила о браке и материнстве

Комикесса еще тогда в интервью признавалась, что хотела бы стать мамой, однако не устанавливает для себя конкретного срока. Она объясняла, что стремится почувствовать свою готовность к этому решению.

Официальный брак Мандзюк не считает обязательным условием для рождения ребенка. По ее мнению, значение имеют хорошие отношения между родителями и любовь, в которой растет малыш.

По поводу свадьбы артистка тогда говорила, что еще не испытала желания его устраивать. Она критически относилась к решению жениться только потому, что этого ожидает окружение.