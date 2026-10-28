Лєра Мандзюк прокоментувала свій розрив із бойфрендом: "Це не поразка, а важливий досвід"

Що Мандзюк сказала про розставання

Стосунки гумористки з бойфрендом тривали чотири роки. У розмові з INSIDER.UA вона зосередилася на тому, які висновки зробила після завершення роману.

Мандзюк пояснила, що цей досвід допоміг їй чіткіше усвідомити власні межі - зокрема, що для неї прийнятно у взаєминах з іншою людиною.

"Іноді люди торують певний відрізок життя разом, а потім їхні шляхи розходяться. І розставання тут - це не поразка, а важливий досвід", - сказала комікеса.

Водночас артистка не хоче перетворювати свою історію на універсальне пояснення того, чому люди розходяться. Вона наголосила, що кожен по-своєму переживає втрату та зміни.

Як почався роман і що відомо про колишнього

У червні 2025 року в розмові з Наталією Тур для " ТУР Зірками " Мандзюк називала ці стосунки своїми першими серйозними.

За її словами, романтичні почуття виникли не одразу: спочатку вони з майбутнім обранцем дружили. Згодом комікеса зрозуміла, що хоче більшого. До цього вона припускала, що взагалі може залишитися без пари.

Більше про нього артистка розповіла в листопаді 2025 року в коментарі проєкту " Наодинці з Гламуром ". Тоді вона повідомила, що чоловік займається бізнесом, не веде соцмереж і не має Instagram.

Мандзюк також ділилася, що партнер підтримував її творчість. Вона відзначала його почуття гумору та розповідала, що він іноді радив, як зробити певний жарт гострішим або відвертішим.

Чому комікеса не показувала бойфренда

Відсутність спільних фото Мандзюк раніше пояснювала непублічністю партнера. При цьому вона запевняла, що вони разом відвідували заходи та не приховували своїх взаємин від людей.

В інтерв’ю телеканалу " Дім ", опублікованому в серпні 2026 року, гумористка зазначала, що не відчуває потреби публікувати фото з коханим навіть зрідка.

"А коли в тебе чоловік непублічний, ходити за ним і знімати - це дивно", - пояснювала вона.

Водночас історії про кохання могли з'являтися в її виступах. Для артистки розповідати про власний досвід зі сцени й регулярно показувати особисте життя в Instagram - різні речі.

Що Мандзюк говорила про шлюб і материнство

Комікеса ще тоді в інтерв'ю зізнавалася, що хотіла б стати мамою, однак не встановлює для себе конкретного терміну. Вона пояснювала, що прагне відчути власну готовність до цього рішення.

Офіційний шлюб Мандзюк не вважає обов’язковою передумовою для народження дитини. На її думку, значення мають добрі взаємини між батьками та любов, у якій росте малюк.

Щодо весілля артистка тоді говорила, що ще не відчула бажання його влаштовувати. Вона критично ставилася до рішення одружуватися лише через те, що цього очікує оточення.