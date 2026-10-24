"Маю право на повагу": дві Мандзюк опинилися в центрі скандалу через однакове прізвище

Олена Мандзюк заявила, що не дозволить себе принижувати

Під час інтерв'ю Маші Єфросиніній Лєра Мандзюк розповіла про негативні повідомлення, які отримувала через збіг прізвищ із Оленою Мандзюк. Це сталося в період, коли блогерка конфліктувала з Анною Алхім через мовне питання.

Комікеса доволі різко обізвала обох жінок та заявила, що вони "зробили війну" між собою.

У відповідь Олена наголосила, що не вважає прийнятними такі висловлювання на свою адресу. Вона також нагадала, що сама Лєра, за її словами, отримувала погрози через плутанину, пов'язану з однаковими прізвищами.

"Я не мовнючка, я не кастрюлеголова, я не тупа п**да і не дозволю себе так ображати! Ні депутату ВР Гончаренку, ні різній ваті, ні комікесі @mandziuk_valeria. Мені дуже боляче це писати, але я в шоці! Через наше однакове прізвище Лері Мандзюк писали погрози й дуже погані речі після мовного скандалу з Алхім, де я відстоювала захист української мови та української ідентичної. Ніхто не заслуговує на погрози ні вона, ні я, ні будь-хто інший!" - написала блогерка.

Допис блогерки у соцмережі (скріншот)

Чому слова комікеси так зачепили блогерку

Олена зазначила, що від подій, які спричинили хвилю негативу, минуло вже понад рік. За цей час вона очікувала, що її позицію щодо української мови та відповідальності публічних людей під час війни принаймні спробують зрозуміти.

Натомість, як стверджує блогерка, вона почула на свою адресу образу від людини, проти якої нічого не робила.

"Це мене просто розбило, бо я не робила нічого проти неї. Я говорила про українську мову, про відповідальність публічних людей під час війни. Я справді не розумію, як захист української мови й ідентичності перетворюється на привід так принижувати людину. Як легко знецінити все, що ти робиш, одним грубим словом і ще й зробити це на всю країну", - написала Олена Мандзюк.



Наприкінці допису блогерка пояснила, чому вирішила публічно висловитися про ситуацію. За її словами, вона не хоче, щоб приниження через особисту позицію сприймали як щось нормальне.



"Бо я знаю, що я не "тупа п**да". Я людина, яка не мовчить про важливе і я маю право на повагу, навіть якщо комусь не подобається моя позиція!" - резюмувала Олена.

Мандзюк пояснила свою позицію публічно (скриншот)

Що ще відомо між скандал між тезками

У травні 2025 року обговорення в соцмережах спричинив епізод за участю Анни Алхім на святкуванні хрестин дітей блогерки Стасі Макєєвої. Коли гості запропонували Алхім виконати пісню українською, вона скривилася. Частина користувачів розцінила її реакцію як зневажливе ставлення до державної мови.

Інцидент не залишився без уваги Олени Мандзюк. Блогерка опублікувала відео у своїх Instagram Stories та розкритикувала поведінку Алхім, згадавши також її попередні заяви й ставлення до російської музики. Між жінками розгорнулася публічна суперечка, яка швидко привернула увагу аудиторії.

Сама Анна Алхім згодом пояснила свою реакцію інакше. За її версією, під час святкування вона брала участь у конкурсі, а присутні жартували з неї через любов до російськомовних пісень. Блогерка стверджувала, що попри це зрештою виконала пісню українською.

Як у скандалі опинилася Лєра Мандзюк

Поки Олена Мандзюк сперечалася з Анною Алхім, негативні повідомлення почала отримувати й стендап-комікеса Лєра Мандзюк. Вона має таке саме прізвище, як і блогерка, тому деякі користувачі плутали їх між собою та пов'язували комікесу з мовним конфліктом, до якого вона безпосередньо не була причетна. За словами Лєри, через цю плутанину їй писали образи й погрози.