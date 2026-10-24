"Имею право на уважение": две Мандзюк оказались в центре скандала из-за одинаковой фамилии

Елена Мандзюк заявила, что не позволит себя унижать

Во время интервью Маше Ефросининой Лера Мандзюк рассказала о негативных сообщениях, которые получала из-за совпадения фамилий с Еленой Мандзюк. Это произошло в период, когда блогерша конфликтовала с Анной Алхим из-за языкового вопроса.

Комикеса довольно резко обозвала обеих женщин и заявила, что они "сотворили войну" между собой.

В ответ Елена подчеркнула, что не считает приемлемыми такие высказывания в свой адрес. Она также напомнила, что сама Лера, по ее словам, получала угрозы из-за путаницы, связанной с одинаковыми фамилиями.

"Я не мовнючка, я не кастрюлеголовая, я не тупая п**да и не позволю так себя оскорблять! Ни депутату Верховной Рады Гончаренко, ни разной вате, ни комикессе @mandziuk_valeria. Мне очень больно это писать, но я в шоке! Из-за нашей одинаковой фамилии Лере Мандзюк писали угрозы и очень неприятные вещи после языкового скандала с Алхим, в котором я отстаивала защиту украинского языка и украинской идентичности. Никто не заслуживает угроз - ни она, ни я, ни кто-либо другой!" - написала блогерша.

Сообщение блогерши в соцсети (скриншот)

Почему слова комикесы так затронули блогершу

Елена отметила, что от событий, повлекших за собой волну негатива, прошло уже более года. За это время она ожидала, что ее позицию по отношению к украинскому языку и ответственности публичных людей во время войны хотя бы попытаются понять.

Тем временем, как утверждает блогерша, она услышала в свой адрес обиду от человека, против которого ничего не делала.

"Меня это просто разбило, потому что я ничего не делала против неё. Я говорила об украинском языке, об ответственности публичных людей во время войны. Я действительно не понимаю, как защита украинского языка и идентичности превращается в повод так унижать человека. Как легко обесценить всё, что ты делаешь, одним грубым словом и ещё и сделать это на всю страну", - написала Елена Мандзюк.



В конце поста блогерша объяснила, почему решила публично высказаться о ситуации. По ее словам, она не хочет, чтобы унижение из-за личной позиции воспринималось как нечто нормальное.



"Ибо я знаю, что я не "тупая п**да". Я человек, который не молчит о важном и имею право на уважение, даже если кому-то не нравится моя позиция!" - резюмировала Елена.

Мандзюк объяснила свою позицию публично (скриншот)

Что еще известно между скандал между тезками

В мае 2025 года в соцсетях активно обсуждали эпизод с участием Анны Алхим, который произошел во время празднования крестин детей блогерши Стаси Макеевой. Когда гости предложили Алхим исполнить песню на украинском языке, она скривилась. Многие пользователи восприняли такую реакцию как проявление неуважения к государственному языку.

На ситуацию обратила внимание Елена Мандзюк. Блогерша опубликовала видео в своих Instagram Stories и раскритиковала поведение Алхим, напомнив также о её предыдущих заявлениях и отношении к российской музыке. Между женщинами разгорелась публичная перепалка, которая быстро привлекла внимание пользователей соцсетей.

Позже Анна Алхим объяснила свой поступок иначе. По её словам, во время празднования она участвовала в конкурсе, а присутствующие шутили над ней из-за любви к русскоязычным песням. Блогерша утверждала, что в итоге всё же исполнила песню на украинском языке.

Как в скандале оказалась Лера Мандзюк

Пока Елена Мандзюк конфликтовала с Анной Алхим, негативные сообщения начала получать и стендап-комикесса Лера Мандзюк. У неё такая же фамилия, как у блогерши, поэтому некоторые пользователи путали их между собой и связывали комикессу с языковым конфликтом, к которому она непосредственно не имела отношения.

По словам Леры, из-за этой путаницы ей писали оскорбления и угрозы. Позже комикесса вспомнила об этой истории в интервью Маше Ефросининой, однако её резкие высказывания в адрес обеих женщин вызвали новую волну обсуждений.