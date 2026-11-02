Маша Ефросинина впервые за долгое время показалась с мужем-военным (фото)

Ефросинина показала мужа

Фотографиями ведущая поделилась на своей странице в Instagram. По словам Маши, в условиях постоянного стресса и неопределенности особенно важно находить время для отдыха и восстановления сил.

На этот раз семье удалось устроить себе несколько дней перезагрузки, потому что Тимур получил возможность побыть дома.

"В мире тотального непонимания, как выжить в этом хаосе, я пока изобрела единственную действенную формулу - выспаться, отвлечься от всего. В идеале - дня три-четыре. Рама потом держится пару недель... На этот раз прямо джекпот - наш папа дома, и свободный домик нашелся", - написала Ефросинина.

Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как семья провела время вместе

Для семейного отдыха супруги выбрали загородный природный комплекс. Вместе с 12-летним Александром они наслаждались природой, спокойствием и возможностью побыть рядом без обычных забот.

Младший сын супругов (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

За время небольшого путешествия семейство успело немало: побывать на экскурсии по большой территории местного заповедника, покормить диких животных, в частности волков и верблюда, увидеть огромного осетра на местной рыбной ферме, посвятить время просмотру сериалов, отдыху и крепкому сну.

Маша Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Что известно о муже Ефросининой

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев вместе более 20 лет. 30 августа пара отпраздновала 23-ю годовщину свадьбы.

У них двое детей: 22-летняя дочь Нана, которая живет отдельно за границей, и 12-летний сын Александр.

Тимур Хромаев присоединился к Силам обороны Украины в 2022 году. Муж Маши Ефросининой принял решение добровольно встать на защиту страны.

Как ранее рассказывала телеведущая, сначала ее муж занимал должность командира роты. Его подразделение занималось радиоэлектронной борьбой (РЭБ).

В августе 2024 года Ефросинина сообщила еще одну приятную новость: Тимур получил нагрудный знак "Серебряный крест" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. К тому моменту Хромаев уже имел звание старшего лейтенанта.

Тогда ведущая публично поздравила любимого с наградой и призналась, насколько гордится им.

А осенью 2024-го Ефросинина раскрыла подробности нынешней в то время должности мужчины. В интервью для программы "Неймовірна правда про зірок" она рассказала, что Тимур закреплен за киевским подразделением и работает заместителем командира роты по вооружению.

В 2025 году в комментарии для проекта "Наодинці з гламуром" Ефросинина отмечала, что не может много говорить о роде деятельности мужчины, однако он достиг больших результатов в борьбе с российским врагом.

Ведущая также призналась, что из-за службы мужа они видятся гораздо реже, чем ей хотелось бы.