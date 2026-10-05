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Люди 05 октября 2026, 13:12

Олег Винник объяснил, что его сдерживает от возвращения в Украину

Артист заявил, что более 20 лет живет в Германии и считает ее своим постоянным местом жительства.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Олег Винник (коллаж: Styler)
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Певец Олег Винник, живущий в Германии, объяснил, почему пока не планирует приезжать в Украину. Артист заявил, что не хочет рисковать возможностью снова выехать за границу.

Как рассказывает Styler, об этом Винник заявил в интервью блогерке Наталье Велесевич.

Почему Олег Винник не возвращается в Украину

По словам артиста, он хотел бы жить в мирной Украине, но сейчас не готов возвращаться. Одной из причин Винник назвал опасения, что после въезда в Украину не сможет снова выехать в Германию.

Винник утверждает, что его постоянное место жительства находится в Германии, а сам он состоит на консульском учете.

"И даже если бы я сейчас поехал, чтобы проведать своих родителей на кладбище, я этого не сделаю, потому что я проживаю здесь", - заявил артист.

При каком условии певец готов вернуться

Винник заявил, что прежде всего должен наступить мир. По его словам, он хотел бы видеть украинцев счастливыми и жить в безопасной стране.

Говоря о своей нынешней жизни, артист отметил, что в Германии чувствует себя в безопасности и не переживает за свою семью. В то же время он подчеркнул, что жизнь там нелегкая и ему приходится работать.

"Мы живем в цивилизованном законном раю. Это не сладкая жизнь, мы, конечно, должны пахать", - сказал Винник.

Какой статус имеет Винник в Германии

Отдельно певец рассказал о своем юридическом статусе. По его словам, он живет в Германии более 20 лет и с 2005 года является резидентом этой страны.

Винник также утверждает, что с начала 2000-х годов у него нет на руках внутреннего украинского паспорта, поскольку он постоянно состоит на консульском учете за рубежом.

Таким образом, артист связывает возможность своего возвращения прежде всего с окончанием войны и вопросом безопасности. В то же время конкретных сроков возможного приезда в Украину он не назвал.

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