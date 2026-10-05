Олег Винник пояснив, що його стримує його від повернення в Україну

Чому Олег Винник не повертається в Україну

За словами артиста, він хотів би жити в мирній Україні, однак зараз не готовий приїжджати. Однією з причин Винник назвав побоювання, що після в'їзду в Україну не матиме можливості знову повернутися до Німеччини.

Винник стверджує, що його постійне місце проживання - у Німеччині, а сам він перебуває на консульському обліку.

"І навіть якби я зараз поїхав, щоб провідати своїх батьків на цвинтарі, я цього не зроблю, тому що я проживаю тут", - заявив артист.

За якої умови співак готовий повернутися

Винник заявив, що передусім має настати мир. За його словами, він хотів би бачити українців щасливими та жити у безпечній країні.

Говорячи про своє нинішнє життя, артист зазначив, що в Німеччині почувається в безпеці та не переживає за свою сім'ю. Водночас він наголосив, що життя там не є легким і йому доводиться працювати.

"Ми живемо в цивілізованому законному раю. Це не солодке життя, ми, звісно, маємо пахати", - сказав Винник.

Який статус Винник має в Німеччині

Окремо співак розповів про свій юридичний статус. За його словами, він живе в Німеччині понад 20 років і з 2005 року є резидентом цієї країни.

Винник також стверджує, що з початку 2000-х років не має на руках внутрішнього українського паспорта, оскільки постійно перебуває на консульському обліку за кордоном.

Таким чином, наразі артист пов'язує можливість свого повернення передусім із завершенням війни та питанням безпеки. Водночас конкретних термінів можливого приїзду до України він не назвав.