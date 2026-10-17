Алексей Залевский рассказал о состоянии после операции и объяснил, почему пока не возвращается к моде

Залевский рассказал о состоянии после операции и поблагодарил украинцев

На вопрос журналистки о самочувствии Алексей Залевский ответил, что продолжает восстановление и находится в процессе лечения.

"Жив, хожу, как видите. Пока в процессе. Сделал первую техническую операцию. Еще жду следующих операций", - поделился дизайнер.

Он также выразил искреннюю благодарность украинцам, приобщившимся к сбору средств на его лечение. По словам Залевского, такая поддержка стала для него неожиданностью и вызвала сильнейшие эмоции.

"Я, честно, иногда плакал с этого момента, потому что я не поверил в это, но это свершилось, это было. Действительно. Я очень благодарен всем украинцам, низкий поклон вам", - признался он.

Дизайнер надеется, что сможет выздороветь и пройти еще две ожидающие его операции.

"Я все надеюсь, что все-таки поправлюсь и сделаю последние две операции", - добавил Залевский.

Каким творчеством занимается дизайнер во время лечения

Несмотря на проблемы со здоровьем, Залевский не отказался от творчества. Сейчас он работает над новым сценарием, тема которого связана с непростыми вопросами медицины и жизни человека.

"Да, я пишу новый сценарий. Новую историю. Взял очень тяжелую: о ПТСР и о паллиативной помощи и эвтаназии", - рассказал дизайнер.

По его словам, сейчас он тщательно изучает медицинские документы, протоколы и законодательные акты, потому что хочет глубоко разобраться в теме.

Залевский убежден, что предстоящая работа может быть полезна для украинцев и других людей, в частности, благодаря опыту, который он приобретает во время собственного лечения.

Вернется ли Залевский к созданию шокирующих платьев

Пока дизайнер сосредоточен на здоровье и работе над сценарием, возвращаться в модную индустрию он не планирует.

"Нет, фешеном я сейчас не занимаюсь. Это немного не ко времени", - объяснил Залевский.

Он также рассказал, что его коллектив больше не работает вместе: часть команды уехала за границу, а кто-то ушел на пенсию.

"Поэтому, с точки зрения фешена, я сейчас ничего не делаю", - подытожил дизайнер.

Залевский продолжает лечение и ждет последующих операций. Когда он сможет вернуться к работе в мире моды, пока неизвестно.

Что известно о болезни Залевского

О серьезных проблемах со здоровьем Алексей публично рассказал в феврале 2024 года, хотя, по его словам, узнал о диагнозе еще раньше. Дизайнеру диагностировали некроз костной ткани - заболевание, при котором из-за нарушений кровоснабжения отмирают участки кости. В свое время он связывал ухудшение своего состояния с тяжелым течением COVID-19, во время которого он находился на искусственной вентиляции легких.

Залевский рассказывал, что из-за сильной боли ему было сложно стоять, ходить и даже лежать. Для продолжения лечения требовались операции, однако средств на них не хватало. Поэтому дизайнер обратился за помощью и украинцы присоединились к сбору, благодаря которому удалось собрать 14 тысяч евро.

В октябре 2024 года Залевский сообщил о первой операции, во время которой ему пересадили собственный костный мозг. В то же время, это был лишь один из этапов лечения: впереди оставались еще два хирургических вмешательства, связанных с заменой суставов. Дизайнер также упоминал о критическом периоде болезни, когда врачи боролись за его жизнь.

В октябре 2025 года о состоянии Залевского и о необходимости дальнейших операций рассказывала его племянница, телеведущая Елена Филонова. А в октябре 2026-го сам дизайнер подтвердил, что до сих пор лечится и ждет последующих вмешательств.