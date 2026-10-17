Олексій Залевський розповів про стан після операції та пояснив, чому поки не повертається до моди

Залевський розповів про стан після операції та подякував українцям

На запитання журналістки про самопочуття Олексій Залевський відповів, що продовжує відновлення та поки перебуває в процесі лікування.

"Живий, ходжу, як бачите. Поки в процесі. Зробив першу технічну операцію. Ще чекаю на наступні операції", - поділився дизайнер.

Він також висловив щиру вдячність українцям, які долучилися до збору коштів на його лікування. За словами Залевського, така підтримка стала для нього несподіванкою та викликала сильні емоції.

"Я, чесно, іноді плакав з цього моменту, тому що я не повірив у це, але це звершилось, це було. Дійсно. Я дуже вдячний всім українцям, низький уклін вам", - зізнався він.

Дизайнер сподівається, що зможе одужати та пройти ще дві операції, які на нього чекають.

"Я все сподіваюсь, що все-таки одужаю і зроблю останні дві операції", - додав Залевський.

Якою творчістю займається дизайнер під час лікування

Попри проблеми зі здоров'ям, Залевський не відмовився від творчості. Нині він працює над новим сценарієм, тема якого пов'язана з непростими питаннями медицини та людського життя.

"Так, я пишу новий сценарій. Нову історію. Взяв дуже важку: про ПТСР та про паліативну допомогу та евтаназію", - розповів дизайнер.

За його словами, зараз він ретельно вивчає медичні документи, протоколи та законодавчі акти, адже хоче глибоко розібратися в темі.

Залевський переконаний, що майбутня робота може бути корисною для українців та інших людей, зокрема завдяки досвіду, який він здобуває під час власного лікування.

Чи повернеться Залевський до створення шокуючих суконь

Поки дизайнер зосереджений на здоров'ї та роботі над сценарієм, повертатися до модної індустрії він не планує.

"Ні, фешеном я зараз не займаюсь. Це трішки не на часі", - пояснив Залевський.

Він також розповів, що його колектив більше не працює разом: частина команди виїхала за кордон, а хтось пішов на пенсію.

"Тому, з точки зору фешена, я зараз нічого не роблю", - підсумував дизайнер.

Наразі Залевський продовжує лікування та чекає на наступні операції. Коли він зможе повернутися до роботи у світі моди, поки невідомо.

Що відомо про хворобу Залевського

Про серйозні проблеми зі здоров'ям Олексій публічно розповів у лютому 2024 року, хоча, за його словами, дізнався про діагноз ще раніше. Дизайнеру діагностували некроз кісткової тканини - захворювання, за якого через порушення кровопостачання відмирають ділянки кістки. Свого часу він пов'язував погіршення свого стану з тяжким перебігом COVID-19, під час якого перебував на штучній вентиляції легень.

Залевський розповідав, що через сильний біль йому було складно стояти, ходити й навіть лежати. Для продовження лікування були потрібні операції, однак коштів на них бракувало. Тому дизайнер звернувся по допомогу, і українці долучилися до збору, завдяки якому вдалося зібрати 14 тисяч євро.

У жовтні 2024 року Залевський повідомив про першу операцію, під час якої йому пересадили власний кістковий мозок. Водночас це був лише один з етапів лікування: попереду залишалися ще два хірургічні втручання, пов'язані із заміною суглобів. Дизайнер також згадував про критичний період хвороби, коли лікарі боролися за його життя.

У жовтні 2025 року про стан Залевського та необхідність подальших операцій розповідала його племінниця, телеведуча Олена Філонова. А в жовтні 2026-го сам дизайнер підтвердив, що досі лікується й чекає на наступні втручання.