Почетный гражданин Харькова Александр Лобановский погиб в ДТП

Александр Лобановский погиб в ДТП

Александр Лобановский погиб 29 сентября 2026 года в результате несчастного случая - ДТП на трассе "Киев-Одесса" возле села Тихий Хутор Черкасской области.

Городской глава Харькова Игорь Терехов, Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выразили соболезнования родным и близким погибшего.

"Гибель Александра Лобановского - большая потеря для Харькова и всех, кто знал его как опытного руководителя и человека, неравнодушного к жизни родного города", - говорится в сообщении.

По словам Терехова, профессиональная жизнь Лобановского была тесно связана с Харьковом - от первых шагов в предпринимательстве до работы депутатом городского совета.

"Созданная при его участии сеть супермаркетов "Класс" стала частью повседневной жизни нескольких поколений харьковчан", - отметил городской глава.

Кто такой Александр Лобановский

Александр Лобановский родился 11 апреля 1966 года в Харькове.

Лобановский учился в Харьковском фармацевтическом институте. В 1984 году прервал обучение через службу в армии, а по возвращении продолжил образование и окончил институт.

Параллельно с учебой он работал в лаборатории синтеза сахароснижающих веществ. После окончания института работал фармацевтом в харьковской аптеке и продолжал заниматься исследовательской деятельностью.

В 1991 году Лобановский начал предпринимательскую деятельность. Он основал кооператив "Партнер", который занимался многофункциональной диагностикой и торговлей.

Впоследствии предприятие трансформировалось в ООО "Укртрейд", которое стало основой торговой группы "Класс". В 2010-х годах сеть супермаркетов была одним из самых заметных игроков харьковского ритейла.

Политическая деятельность

В 2015 году Александр Лобановский баллотировался в Харьковский городской совет от партии "Возрождение".

В горсовете он работал в комиссии по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям.

Также Лобановский был помощником народного депутата от Партии регионов Анатолия Денисенко.

В августе 2026 Александру Лобановскому присвоили звание Почетного гражданина города Харькова.

Скандалы и критика

Имя Александра Лобановского также фигурировало в публикациях, посвященных земельным и имущественным вопросам в Харькове.

В частности, СМИ писали о земельном участке на улице Батумской, где был построен жилой дом, а также о получении компаниями, связанными с Лобановским, земельных участков в Харькове.

В декабре 2015 г. во время обыска в доме Лобановского возник конфликт между следователями и людьми, которые препятствовали проведению следственных действий. На месте также находился народный депутат Анатолий Денисенко.

Кроме того, в публикациях Харьковского антикоррупционного центра упоминались компании, совладельцем которых был Лобановский, в контексте получения земельных участков в Харькове.

Приведенные выше эпизоды касаются отдельных публичных расследований и сообщений и не являются сами по себе доказательством вины Лобановского в каких-либо правонарушениях.

Прощание с Александром Лобановским и место его захоронения пока не сообщалось.