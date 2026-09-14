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Люди 14 сентября 2026, 11:17

Тройная золотая кнопка: участницы "Україна має талант" приехали из Китая и ошеломили судей

Они более семи лет работали в Китае, а теперь вернулись на украинскую сцену и установили рекорд прямо во время выступления.
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Елена Вагонова и Валерия Радомская (коллаж: Styler)
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Елена Вагонова и Валерия Радомская больше семи лет не были в Украине. Девушки поехали в Китай работать танцовщицами, а впоследствии овладели необычным цирковым жанром и создали собственное шоу. На сцене "Україна має талант" они показали воздушную гимнастику на волосах и получили сразу три золотых кнопки.

Styler рассказывает, чем украинки удивили судей и чем их выступление стало уникальным в истории проекта со ссылкой на выпуск "Україна має талант".

Елена Вагонова и Валерия Радомская больше семи лет не были в Украине. Девушки поехали в Китай работать танцовщицами, а впоследствии овладели необычным цирковым жанром. На сцене "Україна має талант" они показали воздушную гимнастику на волосах и получили сразу три золотых кнопки.

Украинки работали в Китае

Сейчас Елена и Валерия живут и работают в Шанхае. В Китай оба своего времени отправились из-за сложных жизненных обстоятельств.

Елена хотела заработать деньги на лечение родителей, которые тяжело болели и нуждались в дорогостоящей операции. Валерия после смерти матери, потерявшей в десятилетнем возрасте, также уехала за границу, чтобы финансово помогать своим родным.

Сначала девушки работали в Китае танцовщицами. Впоследствии они овладели воздушной гимнастикой на волосах и начали выступать вместе. Именно в Шанхае Елена и Валерия стали близкими подругами.

Девушки вернулись в Украину ради "Україна має талант"

Артистки решили приехать в Украину, увидев объявление о кастинге "Україна має талант".

На сцене они выполнили сложный номер по воздушной гимнастике на волосах. Артистки выполняли акробатические элементы, оставаясь подвешенными за волосы.

В ходе выступления Елена и Валерия также установили национальный рекорд Украины. Они провисели в положении "голова к голове" в тандеме две минуты, установив рекорд за самое продолжительное время такого виса на волосах.

Что такое золотая кнопка на "Україна має талант"

Золотая кнопка - это специальная возможность судьи отправить участника непосредственно в финал шоу, не проходя следующие этапы отбора.

У каждого судьи есть ограниченное количество возможностей нажать золотую кнопку в течение сезона. Поэтому получить ее - один из самых высоких комплиментов от жюри для участника.

В случае Елены и Валерии ситуация стала еще более особенной: золотую кнопку одновременно нажали все трое судей - Артем Пивоваров, Елена Кравец и Стас Боклан.

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