Светлана Белоножко призналась, делала ли пластические операции и назвала свои правила красоты

Светлана Белоножко рассказала, как ухаживает за лицом

Артистка убеждена, что женщине важно не пренебрегать уходом за собой и знать особенности собственной кожи. В то же время она советует ответственно выбирать специалистов, которым доверяешь свою внешность.

"Женщина должна ухаживать за собой, знать свои слабые стороны и иметь косметолога, к которому можно обратиться не просто за масками, а чтобы он был профессионалом", - подчеркнула Белоножко.

По словам певицы, важную роль играет питание кожи и правильно подобранные средства. Она также упомянула о процедурах, не требующих пластических операций.

"Кожу нужно питать. Есть целый набор разнообразных средств без пластических операций", – рассказала артистка.

Отдельно Белоножка отметила массаж лица. Однако, по ее мнению, здесь тоже не стоит обращаться к первому попавшемуся мастеру.

"Потом массаж лица. Но нужно также найти правильного мастера, чтобы он не растянул кожу, а все делал правильно", – пояснила она.

Почему Белоножко отказалась рекламировать инъекции для похудения

Кроме секретов ухода, артистка рассказала о предложении рекламировать популярные препараты для снижения веса. Однако соглашаться на такое сотрудничество оно не стало, ведь пока не видит в этом нужды.

"Мне предлагали, но я сказала, что у меня пока проблем нет", - поделилась Белоножко.

Певица даже пошутила, при каких обстоятельствах могла бы пересмотреть свое решение.

"Если я вдруг стану, как бочонок, то только тогда, возможно, и соглашусь", - сказала она.

Какого режима питания придерживается артистка

Светлана Белоножко также раскрыла свои обычные пищевые привычки. По ее словам, она ест дважды в день, не устраивает перекусы между приемами пищи и пытается придерживаться определенного расписания.

"Я питаюсь дважды в день. Если дома – с 10 до 11 у меня хороший завтрак, а потом с 5 до 6 вечера. Никаких перекусов", – рассказала артистка.

Она также поделилась своим подходом к вечернему режиму и отдыху.

"Рот закрыла и пей воду. Потом нужно спать. Стараюсь ложиться до 23:00", - добавила Белоножко.