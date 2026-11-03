Временная защита для мужчин в ЕС: что изменилось для украинцев в 2026 году

Что изменилось для украинских мужчин

30 июля 2026 года Совет Европейского Союза принял решение 2026/1912, которым продлил временную защиту для перемещённых лиц из Украины до 4 марта 2028 года.

Вместе с продлением ввели дополнительное условие для получения статуса. Согласно решению Совета ЕС, временную защиту предоставляют лицам, которые выполняют свои воинские обязанности в Украине и при необходимости могут это подтвердить. Новое требование вступило в силу 5 августа 2026 года.

Это означает, что при оформлении временной защиты органы соответствующей страны ЕС могут проверять, имел ли заявитель право покинуть территорию Украины с учётом его воинских обязанностей.

При этом решение не устанавливает общего запрета на получение временной защиты всеми украинскими мужчинами.

Кого касаются новые требования

Прежде всего изменения важны для украинцев, которые обращаются за временной защитой после 5 августа 2026 года и имеют воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством.

При рассмотрении заявления могут проверять обстоятельства выезда из Украины и документы, подтверждающие право на него.

Важно, что новые правила не ограничиваются только возрастом заявителя. В решении Совета ЕС указано, что воинские обязанности могут иметь и лица, которые не подлежат призыву, независимо от возраста или пола, например в связи с прохождением военной службы.

Потеряют ли защиту мужчины, которые уже живут в ЕС

Для украинцев, получивших временную защиту до введения новых требований, предусмотрено исключение.

Согласно решению Совета ЕС, новые условия не применяются к людям, которые имели временную защиту в определённом государстве Евросоюза по состоянию на 4 августа 2026 года включительно и непрерывно сохраняют этот статус в той же стране.

Таким образом, сам факт введения новых правил не является основанием для автоматического аннулирования уже оформленной временной защиты.

Однако важно не путать продление действующего статуса с новым оформлением. Если человек потерял защиту и впоследствии подаёт заявление повторно, его документы могут проверять в соответствии с новыми требованиями.

Какие документы могут понадобиться

В разъяснениях Европейской комиссии приведён порядок проверки права на временную защиту.

Для подтверждения законного выезда из Украины могут использоваться:

Заграничный паспорт со штампом украинской пограничной службы о выезде.

Сведения, подтверждающие законное пересечение украинской границы через официальный пункт пропуска.

Официальные документы об освобождении от воинских обязанностей или их выполнении.

Электронные документы, в том числе сформированные через приложение "Резерв+".

При этом отсутствие штампа в паспорте не всегда означает отсутствие права на защиту.

Европейская комиссия объясняет, что при пересечении границы штампы проставляют не во всех случаях. Поэтому при необходимости заявитель может предоставить другие документы, позволяющие проверить законность выезда.

Окончательную оценку документов проводят компетентные органы страны, в которой человек обращается за защитой.

Что будет после возвращения в Украину

Отдельное внимание стоит обратить на поездки в Украину, особенно если человек планирует оставаться там длительное время.

Европейская комиссия объясняет, что длительное отсутствие в стране, предоставившей временную защиту, при определённых обстоятельствах может привести к снятию с регистрации и прекращению действия разрешения на проживание. Конкретные сроки и порядок зависят от законодательства соответствующего государства ЕС.

Если после потери статуса человек снова захочет оформить временную защиту, ему придётся проходить процедуру повторно. В таком случае могут применяться новые требования относительно подтверждения законного выезда из Украины.

Поэтому перед длительной поездкой стоит проверить правила сохранения статуса именно в той стране, где он оформлен.

Могут ли отказать во временной защите

Если заявитель не может подтвердить выполнение воинских обязанностей или законность выезда из Украины, это может повлиять на решение о предоставлении временной защиты. Однако отказ в рамках этой процедуры не означает автоматического решения о депортации.

Европейское законодательство предусматривает и другие механизмы защиты. Например, человек может обратиться с заявлением о международной защите, если для этого есть соответствующие основания.

Как указано на официальном сайте Европейской комиссии, временная и международная защита являются разными правовыми процедурами. Решение о предоставлении международной защиты принимают после индивидуального рассмотрения обстоятельств заявителя.

Что нужно сделать украинцам в 2026 году

Мужчинам, которые планируют впервые оформлять временную защиту в ЕС, стоит заранее проверить наличие документов, подтверждающих законность выезда из Украины.

Если человек уже имеет временную защиту, необходимо убедиться, что его статус остаётся действующим, а документы оформлены в соответствии с требованиями страны проживания.

Перед сменой страны проживания или длительным выездом в Украину также стоит уточнить, не приведёт ли это к прекращению действующего статуса и необходимости повторного оформления.

Несмотря на новые требования, временная защита для украинцев в Европейском Союзе продлена до 4 марта 2028 года. Она по-прежнему предусматривает право на проживание, доступ к рынку труда, медицинской помощи и другим предусмотренным законодательством услугам.