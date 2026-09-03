Гвозди в носу, танцы со шваброй и музыка из овощей: самые безумные номера на "Україна має талант"

Музыка из овощей

В седьмом сезоне "Україна має талант" команда Playtronica показала, что музыкальным инструментом может стать даже обычный набор продуктов. На сцене участники сыграли композицию с помощью лука, капусты, болгарского перца и других овощей.

К продуктам подключили специальную электронную систему Makey Makey: каждое прикосновение запускало определенный звук, фактически превращая овощи в музыкальные клавиши. В результате вместо обычного концерта зрители увидели настоящее "музыкальное рагу", а жюри настолько понравился эксперимент, что команда получила три "да".

"Овощная" музыка (скриншот)

Танцы со шваброй

Андрей Рябчук пришел на кастинг талант-шоу 2021 года и сразу удивил необычной "партнершей" - обычной шваброй. Вместо традиционного танцевального дуэта он закрутил номер, демонстрируя харизму и артистичность.

Но на этом не остановился: после танца Андрей пригласил к дуэту Машу Ефросинину, осуществив свою давнюю мечту. Правда, жюри его выступление не оценило - Сергей Притула нажал красную кнопку, а другие судьи также сказали "нет", так что дальше в шоу Рябчук не прошел.

Танцы со шваброй от участника шоу получили три "нет" (скриншот)

Сергей Агарков - номер, от которого судьи затаили дыхание

На сцене "Україна має талант" Сергей показал номер, больше напоминавший опасный эксперимент. Харьковчанин демонстрировал трюки, связанные с болью и огнем: проглотил пылающий факел, позволил ударить себя топором в живот, а затем засовывал длинные гвозди себе в нос.

Самое жуткое было то, что сам участник выполнял все совершенно спокойно, в то время как зрители и судьи едва могли на это смотреть. Именно благодаря таким шокирующим трюкам его выступление стало одним из самых запоминающихся в сезоне.

Гвозди в носу стронгмена (скриншот)

Французские комики Les Beaux Frères

Этот дуэт удивил публику необычным номером, в котором объединил юмор, обнажение и точную хореографию. Артисты исполняли синхронный танец, используя лишь небольшие белые полотенца, чтобы прикрываться.

Вся комичность выступления заключалась еще и в точности движений: достаточно было малейшей ошибки - и полотенце могло оказаться не на своем месте.

Номер вызвал в зале громкий смех и стал одним из самых неординарных выступлений дуэта.

Дуэт с "танцующими" полотенцами (скриншот)

"Мышка" и мышеловки

Этот номер точно относится к самым шокирующим в истории шоу.

Участник вышел на сцену в образе большой серой мыши, а затем устроил крайне необычный перформанс с мышеловками. Он намеренно падал на расставленные на сцене ловушки, которые с характерным щелчком срабатывали прямо во время выступления.

Номер вызвал у судей скорее шок, чем восторг, и точно запомнился зрителям как один из самых удивительных экспериментов шоу.

Выступление с мышеловками (скриншот)

Ольга Лящук - "крушила" арбузы силой бедер

Номер Ольги сложно забыть.

В 2021 году украинский стронгвумен прямо на сцене раздавил пять арбузов за 36,5 секунды. На этом испытание не завершилось: она также протянула платформу, на которой находились люди, общим весом более 226 кг.

Кстати, сделка с арбузами была зафиксирована представителем Книги рекордов Украины.

Самая сильная женщина попала в Книгу рекордов (скриншот)