Любимое блюдо принца Гарри: Меган Маркл раскрыла кулинарный секрет семьи

Герцогиня Сассекская стала приглашенной судьей на популярном проекте MasterChef Австралия. Во время эфира Меган Маркл поделилась подробностями домашнего меню их семьи. По ее словам, несмотря на переезд в Калифорнию, младший сын короля Чарльза остается верен традиционной британской еде.

Что именно обожает Гарри, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Меган призналась, что дома ей бывает сложно угодить всем. Принц Гарри обожает мясо с картофелем и густым сливочным соусом. Сама же герцогиня предпочитает гораздо более легкие блюда, среди которых рыба, мясо на гриле и цитрусовые.

Участие детей в приготовлении пищи

Маленькие дети супругов также активно участвуют в кухонных делах. Арчи и Лилибет часто помогают маме готовить ужин. Меган отметила, что у малышей просто отличный аппетит и они совсем не перебирают продуктами.

Судьи кулинарного шоу были удивлены тем фактом, что королевские дети с огромным удовольствием едят брюссельскую капусту. Этот полезный овощ обычно вызывает негодование у большинства малышей.

Романтический момент на съемках

Во время записи программы произошел очень трогательный момент. Принц Гарри позвонил жене прямо на съемочную площадку.

Меган нежно назвала его своим любимым и пожалела, что он не может отведать фантастические блюда конкурсантов. Муж в шутку извинился за заботу, после чего герцогиня назвала его настоящим волшебником.

Этот эпизод снимали в апреле во время личной поездки пара в Австралию. В последнее время Меган Маркл активно развивает свой кулинарный бренд.

Она выпускает премиальные продукты питания и снимается в своих проектах на платформе Netflix, делясь советами по кулинарии и правильному приему гостей.