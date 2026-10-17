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Люди 17 октября 2026, 16:03

"Верю, вдохновляюсь и всегда рядом": Кристина Решетник трогательно поздравила мужа-ведущего с 43-летием

Жена телеведущего посвятила ему искренние слова о любви, увлечениях и троих сыновьях, которых они воспитывают вместе
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Кристина Решетник поздравила мужчину в день его рождения (фото: Styler)
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Кристина Решетник трогательно поздравила своего мужа, телеведущего Григория Решетника, с днем рождения. 17 октября ему исполнилось 43 года. По этому случаю жена посвятила любимому эмоциональное обращение, в котором призналась, что восхищается им все больше и поблагодарила за их трех сыновей.

Styler со ссылкой на сообщение в Instagram расскажет об этом более подробно.

"Максимум 30"

В своем поздравлении Кристина подчеркнула, что, несмотря на 43 года, Григорий сохраняет молодость души, амбициозность и желание достигать новых вершин. Она также подчеркнула, что мужчина многого достиг собственным трудом.

"Ты столько всего добился, своим трудом и без помощи, ты сделал себя сам!!! И смотришь на мир с желанием покорить его еще больше", - написала Кристина.

Жена назвала ведущего сильным, амбициозным, любящим и настоящим. По ее словам, с каждым днем она увлекается им все больше, а ее любовь к нему только крепнет.

Трое сыновей и обещание делать супруга счастливее

Отдельную часть поздравления Кристина посвятила семье. Супруги воспитывают троих сыновей, которых она назвала продолжением лучших качеств своего мужа.

"Ты тот, кем я каждый день увлекаюсь все больше, кого люблю все сильнее, с кем мы создали самое ценное в жизни - трех наших сыновей", - призналась она.

В конце обращения Кристина пожелала любимому становиться счастливее каждый день и заверила, что будет делать для этого все возможное.

"Верю, вдохновляюсь и всегда за тебя, всегда рядом! Люблю безгранично. Твоя Крис", - подытожила жена телеведущего.

Что известно об отношениях Кристины и Григория

История любви Решетников началась в 2008 году. К тому времени Кристина работала журналисткой, а Григорий уже строил телевизионную карьеру. Их знакомство постепенно переросло в романтические отношения, а уже 10 октября 2010 пара официально стала мужем и женой.

За годы брака супруги построили большую семью. Они воспитывают троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра, которые стали важной частью их совместной жизни.

Григорий и Кристина регулярно делятся семейными моментами и публично поддерживают друг друга. А нежное поздравление ведущего с днем рождения еще раз показало, насколько важны для Кристины их отношения и общее будущее.

Раньше мы рассказывали о том, какКристина Решетник изменила свой привычный образ, перекрасив волосы в темный цвет.

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