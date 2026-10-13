"С российским стержнем, а не украинским": Цукренко раскритиковал Потапа, Настю и Дорна

Цукренко раскритиковал культурную позицию Потапа и Насти

В новом выпуске подкаста "ЦЕ БАЗА" участник группы "Хамерман Знищує Віруси" считает, что артисты с разными взглядами ориентируются на разную аудиторию. В частности, он критично оценивает культурный контекст, в котором работают Потап и Настя.

"Очевидно, что на концерт Потапа и Насти пойдут люди, с которыми я не сяду ср...ть на одном поле. И вообще, я думаю, этот их проект возвращает украинцев в общекультурное поле с Россией и с россиянами", - заявил музыкант.

По словам Цукренко, речь идет не только о музыке или концертной деятельности, но и о культурных ориентирах, которые могут объединять определенную часть украинской аудитории.

Какое явление он видит в творчестве Потапа и Насти, а также Дорна

Журналист также упомянул Ивана Дорна, говоря об артистах, которые, по его мнению, способствуют восстановлению популярности общего постсоветского культурного пространства.

"Они возвращают это притворное какое-то сообщество - постсоветское, которым я, буду говорить за себя, наелся и не хочу об этом слышать и это видеть", - объяснил Цукренко.

Он добавил, что понимает: часть украинцев может стремиться к возвращению к такой культурной среде. Однако сам музыкант не разделяет этого желания.

"Но очевидно, что есть украинцы, которым хочется вернуться в этот мир такого российского псевдомультикультурализма - братского, с российским стержнем, а не украинским", - отметил он.

Считает ли Цукренко этих артистов украинскими

В то же время музыкант не стал отрицать украинскую идентичность артистов, которые сами считают себя украинцами. Он подчеркнул, что не поддерживает подход, при котором право человека называть себя украинцем определяют по его взглядам или способу самовыражения.

"По факту - конечно. Если человек себя идентифицирует как украинец, я не могу сказать: "Ты нет, ты не украинец", - сказал он.

Цукренко объяснил свою позицию, вспомнив и случаи, когда украинскость ставили под сомнение по внешнему виду или поведению.

"Много людей так говорят - и есть такие. Но я с этим не согласен, потому что и Марцинкив (Руслан Марцинкив - городской голова Ивано-Франковска - ред.) нам отказывал в том, что мы украинцы, на основании того, что мы в платьях", - рассказал музыкант.

В то же время, он уточнил, что признание украинской идентичности не означает согласия со взглядами человека.

"Это украинцы, но не те, чья политическая и культурная позиция мне близка", - подытожил Цукренко.

Что другие украинцы говорили про Потапа и Настю Каменских

Николай Давыдюк заявил о российском культурном влиянии

Народный депутат и политолог Николай Давидюк в подкасте "ЦЕ БАЗА" прокомментировал творчество Потапа и Насти Каменских и упомянул их выступление на сцене Кремля. По его мнению, подобные случаи не следует объяснять только неосторожностью артистов.

"Это целенаправленная политика", - заявил Давыдюк, говоря о распространении российской пропаганды из-за культурного влияния.

Алина Доротюк назвала Каменских одним из величайших разочарований войны

Украинская журналистка и интервьюер Алина Доротюк в интервью на YouTube-канале "Слава+" объяснила, почему изменила отношение к Насте Каменских. Причиной стала позиция певицы относительно исполнения русскоязычных песен для аудитории, которая не понимает украинский.

"Для меня Настя стала одним из самых больших разочарований этой войны", - призналась Доротюк. Она также вспомнила, как раньше верила заявлениям артистки о любви к Украине и намерении петь на украинском.

Дмитрий Гордон оценил поведение Потапа и Каменских

Журналист Дмитрий Гордон в выпуске подкаста "ЦЕ БАЗА" подверг критике поведение Потапа и Насти Каменских во время полномасштабной войны.

"Мне кажется, что они дураки просто. Ну честно. Ну умные люди такое бы не делали", - заявил Гордон. В то же время он подчеркнул, что не считает их российскими агентами.

Инна Приходько раскритиковала публичные заявления Потапа

Украинская актриса и пародистка Инна Приходько в интервью OBOZ.UA высказалась о поведении Потапа после начала полномасштабной войны. Она вспомнила его заявления об испанской территориальной обороне и песне о волонтерах, которые, по ее мнению, не отвечали общественным ожиданиям.

"Он вроде бы пытался сделать все, чтобы о нем не забыли. Но все эти его попытки настолько бестолковы, что лучше бы он молчал", - сказала актриса. Она также обратила внимание на изменение публичного образа Насти Каменских.

Марта Адамчук объяснила, почему ей больно из-за Потапа

Певица и участница "Жіночого кварталу" Марта Адамчук, три года работавшая бэк-вокалисткой Потапа и Насти Каменских, в интервью BLIK рассказала о своем отношении к бывшим коллегам. Она предположила, что Потап мог бы быть полезным Украине, в частности, помогая военным.

"Хотя мне очень болит, я знаю, что Леша мог бы быть очень полезным здесь", - отметила Адамчук.