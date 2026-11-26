Кем служит Сергей Стрельников в ВСУ

Во время разговора журналистка спросила актера, на какую должность его рекрутировали. Стрельников ответил, что еще до поступления на службу знал, кем хочет быть в армии.

"Нет, ну я уже знал, что иду на водителя-механика", - сказал он.

Когда собеседница отметила, что это сложная работа на фронте, актер ответил короткой фразой.

"Есть путь. Цели нет", - пошутил артист.

Стрельников также рассказал, что служит в батальоне FERRO-6 девятой отдельной бригады беспилотных систем.

"Батальон занимается наземными роботизированными комплексами. Это то, что упрощает логистику. НРК доставляют грузы, боекомплект на линию фронта, работают там, вывозят раненых", - пояснил Сергей.

Как Стрельников пытался попасть в армию

В ряды ВСУ актер присоединился в июле 2026 года. Однако этому предшествовали несколько попыток мобилизоваться, которые не увенчались успехом.

Впервые Стрельников обратился в военкомат в 2022 году, когда находился в Ивано-Франковске. Тогда его пытались направить по месту регистрации, но добраться туда было непросто.

В 2023 году актер снова пришел в военкомат и попросился на службу, однако и на этот раз попасть в армию не удалось.

"Это произошло в июле, я мобилизовался. Я шёл к этому постепенно. В 2022 году стоял в очереди в военкомат, когда находился в Ивано-Франковске. Так получилось, что меня пытались направить по месту прописки, а тогда добраться туда было не так просто. Потом, в 2023 году, был период, когда я снова пошёл в военкомат и сам просился, - рассказал Стрельников.

Как семья артиста отнеслась к желанию служить

Решение Стрельникова присоединиться к войску стало волнующим для его семьи. В частности, жена актера Виктория Литвиненко сначала переживала, как будет справляться без мужа рядом, однако в конце концов поддержала его выбор.

После завершения военной подготовки супруги встретились очень эмоционально - они обнимались около 20 минут.