Звезда "Довбуша" Сергей Стрельников впервые рассекретил, какую должность занимает в ВСУ
Украинский актер Сергей Стрельников, известный по фильму "Довбуш", рассказал, на какую должность мобилизовался в Вооруженные силы Украины и чем занимается его подразделение. Артист также вспомнил, как несколько раз пытался попасть в армию.
Styler со ссылкой на интервью актера для Марички Падалко расскажет об этом подробнее.
Кем служит Сергей Стрельников в ВСУ
Во время разговора журналистка спросила актера, на какую должность его рекрутировали. Стрельников ответил, что еще до поступления на службу знал, кем хочет быть в армии.
"Нет, ну я уже знал, что иду на водителя-механика", - сказал он.
Когда собеседница отметила, что это сложная работа на фронте, актер ответил короткой фразой.
"Есть путь. Цели нет", - пошутил артист.
Стрельников также рассказал, что служит в батальоне FERRO-6 девятой отдельной бригады беспилотных систем.
"Батальон занимается наземными роботизированными комплексами. Это то, что упрощает логистику. НРК доставляют грузы, боекомплект на линию фронта, работают там, вывозят раненых", - пояснил Сергей.
Как Стрельников пытался попасть в армию
В ряды ВСУ актер присоединился в июле 2026 года. Однако этому предшествовали несколько попыток мобилизоваться, которые не увенчались успехом.
Впервые Стрельников обратился в военкомат в 2022 году, когда находился в Ивано-Франковске. Тогда его пытались направить по месту регистрации, но добраться туда было непросто.
В 2023 году актер снова пришел в военкомат и попросился на службу, однако и на этот раз попасть в армию не удалось.
"Это произошло в июле, я мобилизовался. Я шёл к этому постепенно. В 2022 году стоял в очереди в военкомат, когда находился в Ивано-Франковске. Так получилось, что меня пытались направить по месту прописки, а тогда добраться туда было не так просто. Потом, в 2023 году, был период, когда я снова пошёл в военкомат и сам просился, - рассказал Стрельников.
Как семья артиста отнеслась к желанию служить
Решение Стрельникова присоединиться к войску стало волнующим для его семьи. В частности, жена актера Виктория Литвиненко сначала переживала, как будет справляться без мужа рядом, однако в конце концов поддержала его выбор.
После завершения военной подготовки супруги встретились очень эмоционально - они обнимались около 20 минут.