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Люди 04 сентября 2026, 11:55

Звезда "Пари на мільйон" разводится со вторым мужем: "Ни о чем не жалею"

Блогерша призналась, что они с мужем смогли сохранить теплые отношения ради общего ребенка
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Настя Скальницкая (фото: instagram.com/skalnytska.n)
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Украинская блогерша и участница реалити-шоу "Пара на мільйон" Настя Скальницкая сообщила о разводе со своим вторым мужем Богданом Скальницким.

Об этом Styler узнал из поста, опубликованного на ее странице в Instagram.

"Мы развелись"

Настя не стала рассказывать о подробностях причин разрыва, однако откровенно поделилась своими чувствами. Блогерша отметила, что благодарна мужу за общие годы и опыт, который они получили в отношениях.

По словам Скальницкой, несмотря на развод, Богдан остается для нее близким человеком и отцом их общего сына. Свое заявление она сопровождала эмоциональными словами об их отношениях.

"Мы развелись. Я очень благодарна тебе за все, и точно ни о чем не жалею. Помимо самого прекрасного сына мы получили бесценный опыт, много счастья, трудностей, любви и уважения" - говорится в тексте публикации.

"Ты остаешься не только отцом для Миши, но и очень близким мне человеком", - написала она.

Отдельно Настя отметила, что сейчас они могут общаться без обид и взаимных претензий. Настя поблагодарила бывшего мужчину за взрослое отношение к ситуации и призналась, что, возможно, в свое время их брак можно было спасти.

Однако теперь, по ее словам, решение окончательно.

"Отдельно спасибо что сейчас, мы ведем себя как уважающие друг друга взрослые люди, у которых нет образ а только понимания. Возможно, в какой-то момент все можно было изменить, но сейчас это конец", - резюмировала она.

Что известно о паре

Настя Скальницкая и Богдан Скальницкий поженились в сентябре 2023 года. Для блоггерши это был второй брак.

В июле 2024 года супруги стали родителями сына Михаила. Именно общего ребенка Настя назвала одним из самых ценных результатов их отношений.

До брака с Богданом Настя была замужем за бизнесменом Дмитрием Талпой. В этом браке у нее родилась дочь Милана.

Широкой аудитории Скальницкая стала известна после участия в реалити "Пара на миллион", где ее партнером по проекту был комик Марк Куцевалов.

Ранее мы рассказывали, представителям каких знаков Зодиака очень сложно отпустить прежние отношения.

Развод Люди
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