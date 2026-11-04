Звезда "Женского квартала" Алина Блажкевич вместе с семьей уезжает из Киева
Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Алина Блажкевич сообщила, что ее семья решила временно покинуть Киев из-за ситуации в безопасности. Артистка не скрывает, что это решение далось ей нелегко.
Как рассказывает Styler, об этом Блажкевич рассказала в Instagram Stories.
Алина Блажкевич сообщила о переезде из Киева
Артистка поделилась, что вместе с семьей готовится покинуть столицу. По словам Блажкевича, причиной такого решения стала ситуация безопасности.
"Друзья. Поделюсь. Наша семья решила броситься из Киева из-за ситуации безопасности. Мне грустно. Я не хочу. Но", - написала она.
Актриса также обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать перевозчиков, которые помогают транспортировать вещи из Киева в западные области Украины.
"Если кто-то перевозил вещи из Киева на запад страны - напишите мне. Я не понимаю логистику этой перевозки. Реально ли это у всех ТАК ДОРОГО?" - поинтересовалась артистка.
Затем Блажкевич показала, как собирает вещи для переезда. На опубликованных кадрах она складывала одежду в вакуумные пакеты, пытаясь подготовить ее к транспортировке.
"Обожаю складывать вещи. Видите, как счастлива?" - иронически прокомментировала актриса процесс собрания.
Несмотря на сложности с организацией переезда, актриса не уточнила, в какой именно город планирует отправиться вместе с семьей и на какой срок покинет Киев.
Что известно о муже и сыне Алины Блажкевич
Алина Блажкевич замужем за юмористом Романом Блажкевичем. Будущие супруги познакомились благодаря популярному юмористическому проекту "Лига смеха", где выступали в разных командах.
В 2019 году Роман сделал предложение любимой за кулисами Летнего кубка "Лиги смеха" в Одессе. Уже в августе 2020 года пара сыграла свадьбу.
10 марта 2024 года супруги впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Андреем. Тогда актриса признавалась, что рождение первенца стало для нее величайшей радостью в жизни.
Чем известна Алина Блажкевич
Алина Блажкевич - украинская актриса, юмористка и сценаристка, получившая популярность благодаря участию в развлекательных проектах.
Широкой аудитории она известна по выступлениям в "Женском квартале" и "Лиге смеха". Также артистка принимала участие в проектах "Країна У" и "Волонтери".
В "Лиге смеха" Блажкевич выступала в составе команды "Трио разные" вместе с Анастасией Оруджевой и Александрой Машлятиной. Впоследствии девушки продолжили совместное творчество и запустили свой YouTube-проект.
Весной 2026 юмористки завершили сотрудничество со студией "Квартал 95" и решили сосредоточиться на развитии собственного коллектива.
В настоящее время они ведут YouTube-канал "Трио Разные" , где выпускают несколько авторских шоу. Самое известное из них - "Порадниця", в котором комикесы вместе с гостями обсуждают жизненные ситуации и дают зрителям шутливые, намеренно некомпетентные советы.
Также на канале выходят кулинарно-юмористическое шоу "Тосты" и "Распаковка", где артистки открывают посылки и комментируют необычные покупки.
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