Зірка "Жіночого кварталу" Аліна Блажкевич разом із родиною виїжджає з Києва

Аліна Блажкевич повідомила про переїзд із Києва

Артистка поділилася, що разом із родиною готується залишити столицю. За словами Блажкевич, причиною такого рішення стала безпекова ситуація.

"Друзі. Поділюсь. Наша родина вирішила чкурнути з Києва через безпекову ситуацію. Мені сумно. Я не хочу. Але", - написала вона.

Instagram Stories Аліни (скриншот)

Акторка також звернулася до підписників із проханням порадити перевізників, які допомагають транспортувати речі з Києва до західних областей України.

"Якщо хтось перевозив речі з Києва на захід країни - напишіть мені. Я не розумію логістику цього перевезення. Чи реально це у всіх ТАК ДОРОГО?" - поцікавилася артистка.

Згодом Блажкевич показала, як збирає речі для переїзду. На опублікованих кадрах вона складала одяг у вакуумні пакети, намагаючись підготувати його до транспортування.

"Обожнюю складати речі. Бачите, яка щаслива?" - іронічно прокоментувала акторка процес зборів.

Instagram Stories Аліни (скриншот)

Попри складнощі з організацією переїзду, акторка не уточнила, до якого саме міста планує вирушити разом із родиною та на який термін залишить Київ.

Що відомо про чоловіка та сина Аліни Блажкевич

Аліна Блажкевич одружена з гумористом Романом Блажкевичем. Майбутнє подружжя познайомилося завдяки популярному гумористичному проєкту "Ліга сміху", де виступало у різних командах.

У 2019 році Роман освідчився коханій за лаштунками Літнього кубка "Ліги сміху" в Одесі. Уже в серпні 2020 року пара зіграла весілля.

10 березня 2024 року подружжя вперше стало батьками. У них народився син, якого назвали Андрієм. Тоді акторка зізнавалася, що народження первістка стало для неї найбільшою радістю в житті.

Аліна Блажкевич з чоловіком та сином (instagram/alinablazhkevych)

Чим відома Аліна Блажкевич

Аліна Блажкевич - українська акторка, гумористка та сценаристка, яка здобула популярність завдяки участі в розважальних проєктах.

Широкій аудиторії вона відома за виступами в "Жіночому кварталі" та "Лізі сміху". Також артистка брала участь у проєктах "Країна У" та "Волонтери".

У "Лізі сміху" Блажкевич виступала у складі команди "Тріо різні" разом з Анастасією Оруджовою та Олександрою Машлятіною. Згодом дівчата продовжили спільну творчість і запустили власний YouTube-проєкт.

Навесні 2026 року гумористки завершили співпрацю зі студією "Квартал 95" та вирішили зосередитися на розвитку власного колективу.

Нині вони ведуть YouTube-канал "Тріо Різні", де випускають кілька авторських шоу. Найвідоміше з них - "Порадниця", у якому комікеси разом із гостями обговорюють життєві ситуації та дають глядачам жартівливі, навмисно некомпетентні поради.

Також на каналі виходять кулінарно-гумористичне шоу "Тости" та "Розпаківка", де артистки відкривають посилки й коментують незвичайні покупки.