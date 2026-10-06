Звезда "Зважених та щасливих" Марта Марнауз показала своего месячного сына

Первый месяц Марка

Марта призналась, что этот месяц был непростым, но в то же время она наслаждается каждым новым моментом рядом с сыном - его звуками, взглядами, движениями и маленькими достижениями.

Особенно запомнился первый день жизни Марка. Его Марта вместе с сыном провела в роддоме в укрытии.

Несмотря на то, что Марко - ее второй ребенок, многие моменты для Марты стали своеобразным возвращением к началу. Старшую дочь Милану она взяла на руки, когда девочке уже исполнился месяц, поэтому сейчас переживает этот период уже с новым опытом.

"Снова кормление, колики, памперсы, сон отрывками", - описала она свои будни.

Через месяц семья уже успела сделать необходимые обследования, найти педиатра, зарегистрировать Марка и организовать его первую фотосессию.

Впереди - новый этап

Первый месяц после рождения сына Марте помогал провести рядом муж Юра. Она призналась, что сама не ожидала, насколько важно для нее будет его присутствие в этот период.

Однако уже на следующей неделе мужчина возвращается на службу, поэтому Марте придется самостоятельно справляться с буднями вместе с маленьким Марком.

"У нас начинается новый сезон: "Мама и Марко. Справляемся сами", - написала она с юмором.

Старшая дочь Милана пока общается с мамой и младшим братом по видеосвязи. Марта планирует поехать к родителям вместе с Марком, когда он немного подрастет.

"Мне 41, я вторично мама, но этот месяц во многом чувствуется как первый", - поделилась Марнауз.

Она описала этот период как сочетание хаоса, недосып, новых ощущений и большого количества любви - и призналась, что до сих пор не верит, что ее маленькому сыну уже исполнился месяц.

Что известно об экс-учаснице проекта

Марта Марнауз стала известна благодаря участию в "Зважених і щасливих" и является одной из немногих участниц, прошедших проект дважды. Она пришла на шоу во втором сезоне вместе с Андреем Марнаузом: на тот момент Марта весила около 135 кг, а Андрей - 168 кг. При участии они не только существенно изменили вес, но и стали парой. После завершения проекта Андрей сделал предложение Марте, а впоследствии они поженились.

Однако удержать результат надолго супругам не удалось. Из-за сложных родов и серьезных проблем со здоровьем их дочери семья пережила тяжелый период, на фоне которого Марта и Андрей снова набрали вес. В 2017 году они вернулись на "Зважені та щасливі" уже как семья, чтобы вторично пройти путь похудания. В материалах об их истории Марта рассказывала, что после рождения дочери семье пришлось бороться за ее здоровье, а пережитый стресс и истощение сказались на их образе жизни.

После второго возвращения на шоу пара снова добилась значительных результатов. Однако впоследствии их дороги разошлись: к началу полномасштабной войны Марта и Андрей официально развелись. Марнауз тогда объясняла, что решение было непростым, но они дали друг другу возможность снова быть счастливыми. Впоследствии Марта вышла замуж за военного Юрия, с которым сейчас и воспитывает детей.