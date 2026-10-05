Злата Огневич показала оскорбительные сообщения от хейтеров и рассказала, как на них реагирует

Что пишут Злате Огневич

Певица привела примеры обидных слов, которые ей приходится читать в свой адрес. В частности, незнакомые люди называли артистку "выскочкой" и "бездарностью".

По словам Огневич, это лишь небольшая часть подобных сообщений. В то же время, за годы карьеры она научилась спокойнее относиться к негативу.

"Понимаю, что хейт - часть публичности, я уже отрастила броню за все годы", - написала певица.

Сообщение Златы Огневич (zlata.ognevich/Threads)

Как певица реагирует на оскорбления

Огневич также обратилась к молодым артистам, только начинающим карьеру. Она пожелала им выдержки и уверенности в себе, подчеркнув, что последнюю невозможно купить - она формируется через собственный опыт и испытания.

Отдельно Злата призвала быть добрее к себе и не позволять чужим словам разрушать уверенность в своих силах.

Кто поддержал Злату Огневич

После публикации артистку поддержали коллеги и подписчики. Шеф-повар Владимир Ярославский написал, что обнимает и поддерживает Злату.

На хейт отреагировала и певица ТУЧА. Она иронично прокомментировала обвинения Огневич в "бездарности", пожелав, чтобы у всех "бездарностей" был такой вокал, как у Златы.

Из-за чего Злата Огневич раньше сталкивалась с критикой

Злата Огневич неоднократно оказывалась в центре обсуждений в соцсетях. Пользователи комментировали не только творчество певицы, но и ее внешность, сценические образы и личную жизнь.

Сама артистка старается не оставлять подобные ситуации без внимания и время от времени публично говорит об обратной стороне популярности. Она отмечает, что за комментариями в соцсетях стоят реальные люди, а слова незнакомцев влияют на эмоциональное состояние человека.