Злата Огнєвіч показала образливі повідомлення від хейтерів і розповіла, як на них реагує

Що пишуть Златі Огнєвіч

Співачка навела приклади образливих слів, які їй доводиться читати на свою адресу. Зокрема, незнайомі люди називали артистку "вискочкою" та "бездарністю".

За словами Огнєвіч, це лише невелика частина подібних повідомлень. Водночас за роки кар'єри вона навчилася спокійніше ставитися до негативу.

"Розумію, що хейт - частина публічності, я вже відростила броню за всі роки", - написала співачка.

Допис Злати Огневіч (zlata.ognevich/Threads)

Як співачка реагує на образи

Огнєвіч також звернулася до молодих артистів, які лише починають кар'єру. Вона побажала їм витримки та впевненості у собі, наголосивши, що останню неможливо купити - вона формується через власний досвід і випробування.

Окремо Злата закликала бути добрішими до себе та не дозволяти чужим словам руйнувати впевненість у власних силах.

Хто підтримав Злату Огнєвіч

Після публікації артистку підтримали її колеги та підписники. Шеф-кухар Володимир Ярославський написав, що обіймає та підтримує Злату.

На хейт відреагувала й співачка ТУЧА. Вона іронічно прокоментувала звинувачення Огнєвіч у "бездарності", побажавши, щоб усі "бездарності" мали такий вокал, як у Злати.

Через що Злата Огнєвіч раніше стикалася з критикою

Злата Огнєвіч неодноразово опинялася в центрі обговорень у соцмережах. Користувачі коментували не лише творчість співачки, а й її зовнішність, сценічні образи та особисте життя.

Сама артистка намагається не залишати подібні ситуації без уваги та час від часу публічно говорить про зворотний бік популярності. Вона наголошує, що за коментарями в соцмережах стоять реальні люди, а слова незнайомців впливають на емоційний стан людини.