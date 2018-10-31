"Діанка моя колежанка: DZIDZIO підтримав школярку, яка стала жертвою буллінгу в Харкові

Колаж РБК-Україна

Дівчинка принесла на зустріч блокнот з улюбленими піснями групи

Лідер українського гурту DZIDZIO Михайло Хома зустрівся з школяркою з Харкова, яку зацькували на шкільному святі через те, що її батьки відмовилися здавати гроші на святковий торт. Про це написала журналіст Тетяна Доцяк, яка стала ініціатором зустрічі, на своїй сторінці в Facebook.

Школярку Діану Андронову Михайло Хома запросив на допрем'єрний показ своєї нової комедії "DZIDZIO Перший раз", який відбувся в Харкові.

Тетяна Доцяк розповіла, що дівчинка дуже готувалася до зустрічі і взяла з собою блокнот з улюбленими піснями гурту DZIDZIO.

Фото: facebook.com/tetyana.dotsyak

"Діана так готувалася до зустрічі, взяла з собою блокнотик з улюбленими піснями DZIDZIO і так розгубилась, що забула попросити автограф", - написала вона і процитувала слова Михайла Хоми про те, що він збирається приїхати до Діани в школу.

"Будеш біля мене сидіти (в кіно). Відсьогодні Діанка моя колежанка. Пропоную не сваритися, а дружити, і, якщо ви будете чемними, я обіцяю заїхати до вас у клас з подарунками, і дещо розповім. Лаятися не можна, будьте добрішими, будь ласка", - написала Доцяк.

Скріншот поста (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що постраждалу харківську жертву буллінга вирішив підтримати відомий музикант.

А також ми розповідали про те, що у Харкові на шкільному святі зацькували шестикласницю Діану за те, що її батьки відмовляються здавати гроші у фонд класу.

Відео: РБК-Україна