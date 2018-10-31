"Дианка моя колежанка: DZIDZIO поддержал школьницу, которая стала жертвой буллинга в Харькове

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Девочка принесла на встречу блокнот с любимыми песнями группы

Лидер украинской группы DZIDZIO Михаил Хома встретился с школьницей из Харькова, которую затравили на школьном празднике из-за того, что ее родители отказались сдавать деньги на праздничный торт. Об этом написала журналист Татьяна Доцяк, которая стала инициатором встречи, на своей странице в Facebook.

Школьницу Диану Андронову Михаил Хома пригласил на допремьерный показ своей новой комедии "DZIDZIO Первый раз", который состоялся в Харькове.

Татьяна Доцяк рассказала, что девочка очень готовилась к встрече и взяла с собой блокнот с любимыми песнями группы DZIDZIO.

Фото: facebook.com/tetyana.dotsyak

"Диана так готовилась к встрече, взяла с собой блокнотик с любимыми песнями DZIDZIO и так растерялась, что забыла попросить автограф", - написала она и процитировала слова Михаила Хомы о том, что он собирается приехать к Диане в школу.

"Будешь возле меня сидеть (в кино). С сегодняшнего дня Дианка моя подружка. Предлагаю не ругаться, а дружит, и, если вы будете послушными, я обещаю заехать к вам в класс с подарками, и кое-что расскажу. Ругаться нельзя, будьте добрее, пожалуйста", - написала Доцяк.

Скриншот поста (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Напомним, ранее мы писали о том, что пострадавшую харьковскую жертву буллинга решил поддержать известный музыкант.

А также мы рассказывали о том, что в Харькове на школьном празднике затравили шестиклассницу Диану за то, что ее родители отказываются сдавать деньги в фонд класса.

Видео: РБК-Украина