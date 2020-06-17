Добкін розповів, як виграє вибори мера Києва, і розсмішив мережу

Михайло Добкін має намір балотуватися в мери Києва
Михайло Добкін, ексголова Харкова, заявив про свої амбіції зайняти крісло мера Києва. При цьому скандальний політик настільки впевнений у своїх силах, що готовий йти до кінця і виграти вибори у жовтні 2020-го.
Цікаво, що вчора, 16 червня, на різних телеканалах звучали подібні заяви Добкіна.
"Я не тільки думаю, я переможу Кличка", - заявив політик в ефірі однієї з програм.
Михайло Добкін каже, що він чудовий господарник, і в цьому його головна перевага. Він упевнений, що кияни можуть довіряти йому, адже у нього дуже багатий досвід.
"Я не боксер і не спортсмен - я господарник. Я не зможу скласти конкуренцію Кличку в рингу, він там неперевершений чемпіон. Але він не мер, він не господарник. У нього було багато часу і можливостей. Він нічого не зробив", - заявив Добкін.
Добкін розповів, як стане мером Києва (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)
Однак користувачі мережі сприйняли цілком серйозну заяву кандидата Добкіна з великою часткою іронії. Йому пригадали й скандали з його братом, який відрізнявся в Раді неадекватною поведінкою, і те саме відео, яке він разом з Геннадієм Кернесом записував напередодні передвиборної кампанії в Харкові.
Нагадаємо, що мером Харкова Михайло Добкін був з 2006 по 2010 рік, потім скандальний чиновник очолив Харківську ОДА (2010-2014). А з 2014 по 2019 був народним депутатом Верховної Ради України.
Раніше ми писали, що Михайло Добкін зганьбився заявою про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Автор: Светлана Мащенко