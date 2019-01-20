"Повинен був загнутися давно": зірка 90-х розповів про особисту трагедію

Колаж РБК-Україна

Легенда 90-х Андрій Губін розповів, що лікарі поставили хрест на його житті

Колись відомий співак, зірка 90-х Андрій Губін в середині 2000-х різко пропав з екранів телевізорів і перестав гастролювати через важку хворобу. Як зізнається сам артист, йому давали прожити зовсім небагато, але він робить все для того, щоб побороти недугу. Про це розповідає "СтарХит".

Кілька років тому Губін розповів, чому йому довелося покинути сцену: причиною стала хвороба неврологічного характеру, через яку у нього виникають сильні спазми м'язів обличчя та очей. Відновлення Губін проходить в спортзалі, а ще захопився наукою, тому нудьгувати йому не доводиться.

Андрій Губін (фото: кадр з програми)

"На мене лікарі вже давно махнули рукою. За всіма параметрами я повинен був загнутися вже давно, але Андрюша так просто не здається", — посміхнувся Губін.

Як зізнається співак, зараз він знаходиться не в кращій формі. Причиною тому є погіршення самопочуття. Як розповідає артист, "болячки переважають у його житті". Зараз Губін живе в Уфі і живе на заощадження, які залишилися після успішних 90-х. Виконавець зізнався, що через хворобу намагається не виходити на вулицю і перестав любити фотографію. Але коли виходить, шанувальники все-одно його помічають і просять зробити селфі.

Андрій Губін кліпі "Дівчата як зірки"

Артист розповів, за що йому доводиться жити, за які гроші лікується і як заробляє.

"Було тяжко по грошах, але я накопичив багато, бо працював як слон. Дещо згоріло, щось залишилося, ще приблизно років на 10 є. Авторські щось приносять", — зізнався співак.

Губін іронічно ставиться до власної популярності, кажучи, що повертатися на сцену не планує. У планах на найближче майбутнє вилікуватися, а вже потім думати про продовження кар'єри, розповідає співак. За його словами, його часто запрошують вести різні заходи і навіть програми, але він відмовляється, тому що тепер ставиться до себе строго, детально розбираючи всі свої плюси і мінуси.

Андрій Губін був зіркою 90-х — його пісні "Мальчик-бродяга", "Зима-холода" співала вся країна, а він збирав стадіони. Але несподівано в середині 2000-х співак зник з екранів телевізорів, а його хіти перестали очолювати головні чарти країни. Останній виступ Губіна відбувся в 2005 році в Кремлівському палаці.

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