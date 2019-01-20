"Должен был загнуться давно": звезда 90-х рассказал о личной трагедии

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Легенда 90-х Андрей Губин рассказал, что врачи поставили крест на его жизни

Некогда известный певец, звезда 90-х Андрей Губин в середине 2000-х резко пропал с экранов телевизоров и перестал гастролировать из-за тяжелой болезни. Как признается сам артист, ему давали прожить совсем немного, но он делает все для того, чтобы побороть недуг. Об этом рассказывает "СтарХит".

Несколько лет назад Губин рассказал, почему ему пришлось покинуть сцену: причиной стала болезнь неврологического характера, из-за которой у него возникают сильные спазмы мышц лица и глаз. Восстановление Губин проходит в спортзале, а еще увлекся наукой, поэтому, скучать ему не приходится.

Андрей Губин (фото: кадр из программы)

"На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", — улыбнулся Губин.

Как признается певец, сейчас он находится не в лучшей форме. Причиной тому является ухудшение самочувствия. Как рассказывает артист, "болячки преобладают в его жизни". Сейчас Губин живет в Уфе и живет на сбережения, которые остались после успешных 90-х. Исполнитель признался, что из-за болезни старается не выходить на улицу и перестал любить фотографию. Но когда выходит, поклонники все-равно его замечают и просят сделать селфи.

Андрей Губин в клипе "Девушки как звезды"

Артист рассказал, на что ему приходится жить, за какие деньги лечится и как зарабатывает.

"Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, еще примерно лет на 10 есть. Авторские что-то приносят", — признался певец.

Губин иронично относится к собственной популярности, говоря, что возвращаться на сцену не планирует. В планах на ближайшее будущее вылечиться, а уже потом думать о продолжении карьеры, рассказывает певец. По его словам, его часто приглашают вести разные мероприятия и даже программы, но он отказывается, потому что теперь относится к себе строго, детально разбирая все свои плюсы и минусы.

Андрей Губин был звездой 90-х — его песни "Мальчик-бродяга", "Зима-холода" пела вся страна, а он собирал стадионы. Но неожиданно в середине 2000-х певец пропал с экранов телевизоров, а его хиты перестали возглавлять главные чарты страны. Последнее выступление Губина состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце.

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