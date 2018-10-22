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ДТП з акторами "Дизель шоу": стало відомо про здоров'я інших артистів

STYLERПерсона    22.10.2018 - 11:30
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Внаслідок аварії шість осіб отримали серйозні травми

У страшній ДТП на трасі Львів-Київ, в якій загинула відома актриса Марина Поплавська, постраждали також і інші учасники команди "Дизель шоу". Про травми, які отримали резиденти, повідомила прес-служба колективу на своїй сторінці в Facebook.

Найважчі травми виявилися у Євгена Сморигіна і Максима Неліпи. У Сморигіна вивих пальця, розрив зв'язок і компресстонний перелом хребця. У Неліпи – переломи двох ребер і пальця ноги.

У Жені Гашенко – два переломи пальців ніг. У Олександра Бережка також два переломи – на нозі. Олегу Иваниці медики змушені були зашивати язик. А Вікторія Булітко отримала множинні забої.

ДТП з акторами &quot;Дизель шоу&quot;: стало відомо про здоров'я інших артистів

Скріншот поста (facebook.com/dizelshow)

Як повідомлялося раніше, команда "Дизель шоу" поверталася до Києва після виступу у Львові і потрапила в аварію.

"Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса "Неоплан" не впорався з керуванням, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажівкою. Одна жінка загинула. Її тіло доставили в морг. Інших направили в лікарню", - сказано у повідомленні про трагедію.

З'ясувалося, що на момент аварії в автобусі перебувало 14 осіб. В результаті ДТП загинула відома українська актриса Марина Поплавська. Прощання з артисткою пройшло у неділю в Києві, а в понеділок її відвезли на батьківщину, в Житомир.

А також ми писали про те, що у "Дизель шоу" показали зворушливі кадри перед аварією.

Відео: РБК-Україна

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