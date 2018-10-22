ДТП с актерами "Дизель шоу": стало известно о здоровье других артистов

Коллаж РБК-Украина

В результате аварии шесть человек получили серьезные травмы

В жутком ДТП на трассе Львов-Киев, в котором погибла известная украинская актриса Марина Поплавская, пострадали также и остальные участники команды "Дизель шоу". О травмах, которые получили резиденты, сообщила пресс-служба коллектива на своей странице в Facebook.

Самые тяжелые травмы оказались у Евгения Сморыгина и Максима Нелипы. У Сморыгина вывих пальца, разрыв связок и компресстонный перелом позвонка. У Нелипы – переломы двух ребер и пальца ноги.

У Жени Гашенко – два перелома пальцев ног. У Александра Бережка также два перелома – на ноге. Олегу Иванице медики вынуждены были зашивать язык. А Виктория Булитко получила множественные ушибы.

Скриншот поста (facebook.com/dizelshow)

Как сообщалось ранее, команда "Дизель шоу" возвращалась в Киев после выступления во Львове и попала в аварию.

"Согласно предварительной информации, водитель автобуса "Неоплан" не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Одна женщина погибла. Ее тело доставили в морг. Остальных направили в больницу", - сказано в сообщении о трагедии.

Выяснилось, что на момент аварии в автобусе находилось 14 человек. В результате ДТП погибла известная украинская актриса Марина Поплавская. Прощание с артисткой прошло в воскресенье в Киеве, а в понедельник ее отвезли на родину, в Житомир.

А также мы писали о том, что в "Дизель шоу" показали трогательные кадры перед аварией.

Видео: РБК-Украина