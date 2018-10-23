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ДТП з акторами "Дизель шоу": водій автобуса розповів свою версію аварії

STYLERПерсона    23.10.2018 - 12:11

Відео: (YouTube/ТСН)

У понеділок, 22 жовтня в Житомирі пройшла церемонія прощання з актрисою Мариною Поплавської, яка загинула в трагічній ДТП. Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажівкою. Однак у чоловіка є своя версія того, що сталося. Про це повідомляє ТСН.

Водій стверджує, що він не спав за кермом. Каже, що Марина Поплавська відчувала себе погано і кілька разів підходила до нього, щоб поміряти тиск. В один з таких моментів водій відволікся, що призвело до трагічних наслідків.

ДТП з акторами &quot;Дизель шоу&quot;: водій автобуса розповів свою версію аваріїСкріншот відео: YouTube/ТСН)

"Стала на коліна, витягнулася і прогнулася. Каже: "Спина болить". У цей момент, коли вона повернулася, все сталося... Може, я трохи відволікся на неї", - стверджує водій.

Нагадаємо, що актриса з "Дизель шоу" звернулася до шанувальників після аварії.

Раніше ми повідомляли про те, які травми отримали інші резиденти колективу "Дизель шоу". найважчі травми виявилися у Євгена Сморигіна і Максима Неліпи. У Сморигіна вивих пальця, розрив зв'язок і компрестонний перелом хребця. У Неліпи - переломи двох ребер і пальця ноги.

Відео: РБК-Україна

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