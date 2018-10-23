ДТП с актерами "Дизель шоу": водитель автобуса рассказал свою версию аварии

Видео: (YouTube/ТСН)

В понедельник, 22 октября в Житомире прошла церемония прощания с актрисой Мариной Поплавской, которая погибла в трагическом ДТП. Согласно предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Однако у мужчины есть своя версия случившегося. Об этом сообщает ТСН.

Водитель утверждает, что он не спал за рулем. Говорит, что Марина Поплавская чувствовала себя плохо и несколько раз подходила к нему, чтобы померить давление. В один из таких моментов водитель отвлекся, что привело к трагическим последствиям.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

"Стала на колени, вытянулась и прогнулась. Говорит: "Спина болит". В этот момент, когда она вернулась, и было все произошло... Может, я немного отвлекся на нее", - утверждает водитель.

Напомним, что актриса из "Дизель шоу" обратилась к поклонникам после аварии.

Ранее мы сообщали о том, какие травмы получили остальные резиденты коллектива "Дизель шоу". Самые тяжелые травмы оказались у Евгения Сморыгина и Максима Нелипы. У Сморыгина вывих пальца, разрыв связок и компресстонный перелом позвонка. У Нелипы - переломы двух ребер и пальца ноги.

Видео: РБК-Украина