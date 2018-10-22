ДТП с актерами "Дизель шоу": в Житомире простились с Мариной Поплавской

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Знаменитую артистку похоронят на Центральной аллее Корбутовского кладбища

В понедельник, 22 октября в Житомире прошла церемония прощания с актрисой Мариной Поплавской, которая погибла в трагическом ДТП. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что Марину Поплавскую похоронят в родном городе Житомире, на Корбутовском кладбище. В 10 утра катафалк с телом артистки прибыл к зданию Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги. Кортеж сопровождала полиция.

Для того, чтобы почтить память известной артистки возле театра собралось около пятисот человек. Люди пришли с цветами и многие не сдерживали своих слез. Позже их пустили в здание, чтобы они могли попрощаться с Поплавской.

Скриншот фото ("Информатор")

После церемонии прощания должно состояться отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. Похоронят Марину Поплавскую на Центральной аллее Корбутовского кладбища.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Октябрьском дворце в Киеве в воскресенье, 21 октября прошла церемония прощания с известной актрисой Мариной Поплавской. Проститься с артисткой пришли многие известные личности, в том числе министр культуры Украины Евгений Нищук, ведущая Руслана Писанка, шоумен Антон Лирник, а также звезды КВН и деятели культуры Украины.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно о состоянии здоровья остальных участников команды "Дизель шоу", которые попали в трагическое ДТП по дороге со Львова в Киев.

Видео: РБК-Украина