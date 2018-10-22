ДТП з акторами "Дизель шоу": у Житомирі попрощалися з Мариною Поплавською

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Знамениту артистку поховають на Центральній алеї Корбутовського цвинтаря

У понеділок, 22 жовтня в Житомирі пройшла церемонія прощання з актрисою Мариною Поплавською, яка загинула в трагічній ДТП. Про це повідомляє "Информатор".

Відомо, що Марину Поплавську поховають в рідному місті Житомирі, на Корбутовском кладовищі. В 10 годині ранку катафалк з тілом артистки прибув до будівлі Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Кочерги. Кортеж супроводжувала поліція.

Для того, щоб вшанувати пам'ять відомої артистки біля театру зібралося близько п'ятисот чоловік. Люди прийшли з квітами і багато хто не стримував сліз. Пізніше їх пустили в будівлю, щоб вони могли попрощатися з Поплавською.

Скріншот фото ("Інформатор")

Після церемонії прощання має відбутися відспівування в Кафедральному Соборі Святої Софії. Поховають Марину Поплавську на Центральній алеї Корбутовского кладовища.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Жовтневому палаці в Києві в неділю, 21 жовтня пройшла церемонія прощання з відомою актрисою Мариною Поплавською. Попрощатися з артисткою прийшли багато відомих особистостей, в тому числі міністр культури України Євген Нищук, ведуча Руслана Писанка, шоумен Антон Лірник, а також зірки КВК та діячі культури України.

Раніше ми повідомляли про те, що стало відомо про стан здоров'я решти учасників команди "Дизель шоу", які потрапили в трагічну ДТП по дорозі зі Львова до Києва.

Відео: РБК-Україна