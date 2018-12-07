Головна героїня "Кавказької полонянки" розповіла про домагання Гайдая

Фото: Колаж РБК-Україна

Незважаючи на те, що Гайдай був одружений, він надавав знаки уваги Наталії Варлей

Наталія Варлей, яка зіграла головну героїню в знаменитій російській комедії "Кавказька полонянка", розповіла про неприємний інцидент, який стався після святкування дня народження Олександра Дем'яненко (Шуріка). В той вечір Гайдай намагався поцілувати дівчину, не дивлячись на її супротив. Про це повідомила Варлей, передає Starhit.

За словами зірки, під час зйомок "Кавказької полонянки" сталася неприємна історія. Після святкування дня народження Олександра Дем'яненка, Леонід Гайдай виріжив проводити Варлей до готелю. Проте режисер не став заходити до себе в номер, де жив з дружиною, а пішов у кімнату Наталії, спробувавши закрити за собою двері.

Актриса попросила Гайдая піти, але той опирався і здаватися не збирався. Поцілунку між ними так і не відбулося, всі старання Гайдая виявилися марними, оскільки актриса виштовхнула його і закрилася в номері.

Здавалося, що на наступний день про ситуацію всі забули, однак незабаром Гайдай повідомив Наталці, що вона не буде озвучувати свою героїню, пояснюючи своє рішення тим, що артисток-початківців часто озвучують більш досвідчені. В результаті протягом майже всього фільму героїня Варлей говорить голосом Надії Румянцевої. Сама Наталя озвучила всього лише кілька реплік.

Нагадаємо, що ще п'ять жінок звинуватили Люка Бессона в сексуальному насильстві. Звинувачення на адресу Люка Бессона називають луною сексуальних скандалів продюсера Miramax Харві Вайнштейна. Його у 2016-2017 роках звинуватили у зґвалтуваннях і сексуальних домаганнях більше десятка жінок.

Раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області 38-річний батько зґвалтував свою п'ятирічну дочку. Чоловік прийшов додому в стані алкогольного сп'яніння і скористався безпорадністю дитини.

А також ми писали про те, що у Миколаєві невідомий молодий чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку. Він напав на неї в кабіні ліфта багатоповерхового будинку.

Відео: РБК-Україна